«Этнопалитра» объединяет художников

16 сентября в Центральном музее связи имени А.С. Попова состоялось торжественное открытие первой выставки, объединившей в одном месте около четырехсот работ восьмидесяти авторов, представляющих разные культуры и этносы. Выставка называется «Этнопалитра».

Инициатором выставки является Санкт-Петербургский Дом национальностей, идею выставки поддержал Комитет по межнациональным отношениям и национально-культурных объединений, реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, землячеств и казачьих обществ города.

Для Дома национальностей это первый опыт организации выставки такого рода. Выставке предшествовала большая организационная работа.

Необходимо было объединить художников разных национальностей и народностей, проживающих в Санкт — Петербурге, заинтересовать их общей идеей проекта, предоставить возможность поделиться национальными традициями и обычаями, отраженными в картинах.

Художники предоставили фотографии своих работ для создания онлайн-каталога. Санкт-Петербургский Дом национальностей и Комитет по межнациональным отношениям в Санкт-Петербурге помогли в организации пленэров в исторически значимых местах родного города. Художники работали в Этно-парке«Усадьба Богословка», в Усть- Ижоре. Каждое из мест было выбрано не случайно. Богатая история, архитектурные сооружения музейного комплекса, природа родного края нашли отражения в картинах.

Куратором выставки и организатором пленэров является Ильдус Анасович Вахитов. В выездных пленэрах приняли участие около 50 художников разных национальностей. Активное участие приняли художники – татары, живущие в Санкт-Петербурге. Некоторые из них являются членами Союза Художников Республики Татарстан.

В 2021 году художники Роберт Миф (Мифтахутдинов), Рамзия Зиннатова, Екатерина Чиханова, Ильдус Вахитов, Эльмира Мустафина, Раис Тимергалиев, Елена Острая, Алим Ныров, Татьяна Лушникова и другие участвовали в пленэрах-симпозиумах, выставках, ярмарках в Татарстане,Чувашии , Башкирии, Российской Федерации (Москва, Самара, Нижний Новгород).

А теперь свои впечатления, отраженные в картина, они предоставили на выставку «Этнопалитра».

В выставке приняла участие Диарова Лейла — молодой художник-дизайнер одежды. Более четырех лет находится в сфере дизайна одежды: рисует эскизы, шьёт, создаёт модели и коллекции. Чуть более года назад открыла в себе любовь к живописи, в частности к такому жанру как натюрморт.

По окончании работы выставки планируется выпустить каталог в печатном виде.

Выставка открыта до 30 сентября 2021 года с 10:30 — 18:00.

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