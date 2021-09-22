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«Этнопалитра» объединяет художников

«Этнопалитра» объединяет художников

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.09.2021 0 2

16 сентября в Центральном музее связи имени А.С. Попова состоялось торжественное открытие первой выставки, объединившей в одном месте около четырехсот работ восьмидесяти авторов, представляющих разные культуры и этносы.  Выставка называется «Этнопалитра».

Инициатором  выставки является Санкт-Петербургский Дом национальностей, идею выставки поддержал Комитет по межнациональным  отношениям и национально-культурных объединений, реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, землячеств и казачьих обществ города.

Для Дома национальностей это первый опыт организации выставки такого рода. Выставке предшествовала большая организационная работа.
Необходимо было объединить художников разных национальностей и народностей, проживающих в Санкт — Петербурге, заинтересовать их общей идеей проекта, предоставить возможность поделиться национальными традициями и обычаями, отраженными в картинах.

Художники предоставили фотографии своих работ для создания онлайн-каталога. Санкт-Петербургский Дом национальностей и Комитет по межнациональным отношениям в Санкт-Петербурге  помогли в организации  пленэров в исторически  значимых местах родного города. Художники  работали в Этно-парке«Усадьба  Богословка», в  Усть- Ижоре. Каждое из мест было выбрано не случайно. Богатая история, архитектурные сооружения  музейного комплекса, природа родного края нашли отражения в картинах.

Куратором  выставки и организатором пленэров является Ильдус Анасович  Вахитов. В выездных  пленэрах приняли участие около 50 художников разных национальностей. Активное участие приняли художники – татары, живущие в Санкт-Петербурге. Некоторые из них являются членами Союза Художников Республики Татарстан.

В 2021 году художники Роберт Миф (Мифтахутдинов),  Рамзия Зиннатова, Екатерина Чиханова, Ильдус Вахитов, Эльмира Мустафина, Раис Тимергалиев, Елена Острая, Алим Ныров, Татьяна Лушникова и другие  участвовали в пленэрах-симпозиумах, выставках, ярмарках в Татарстане,Чувашии , Башкирии,  Российской Федерации  (Москва, Самара, Нижний  Новгород).

 

А теперь свои впечатления, отраженные в картина, они предоставили на выставку «Этнопалитра».
В выставке приняла участие Диарова Лейла — молодой художник-дизайнер одежды. Более четырех лет находится в сфере дизайна одежды: рисует эскизы, шьёт, создаёт модели и коллекции. Чуть более года назад открыла в себе любовь к живописи, в частности к такому жанру как натюрморт.

По окончании работы выставки планируется выпустить каталог в печатном виде.

Выставка открыта до 30 сентября 2021 года с 10:30 — 18:00.

piter.tatar

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