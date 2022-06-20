Фахрутдину Канюкаеву присвоено звание «Почётный гражданин Похвистневского района»

19 июня число Почетных граждан Похвистневского района Самарской области пополнилось новыми именами. Глава района Юрий Рябов в соотвествии с решением Собрания представителей от 27.05.2022 «О присвоении «Почетный гражданин м.р. Похвистневского» вручил удостоверение Фахрутдину Канюкаеву.

Решением Собрания предаставителей муниципального района Похвистневский, званием «Почётный гражданин Похвистневского района», за большой вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе, за активную общественную работу на территории муниципального района Похвистневский присвоено Фахрутдину Канюкаеву, президенту Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» , уроженцу села Мочалеевка.

– Фахрутдин Бадретдинович постоянно работает на повышение своего профессионального мастерства. Он сподвижник и меценат общественных проектов , вкладывает свои знания и усилия в поддержку духовно-нравственного возрождения общества, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия областного сообщества. Активно участвует в мероприятиях, направленные на сохранение и развитие национальной истории, культуры, языка и традиций. По его инциативе и финансовой поддержки в год 70-летия Великой Победы выпущена книга «Подвиг огненных лет» о фронтовиках и труженниках тыла села Мочалеевка. Позиционирует свою малую родину, как региональный центр шашечных турниров.

Фахрутдин Бадретдиновчи пользуется огромным авторитетом не только своей малой родине, области, но и далеко за пределами Самарского региона, – представила ведущая мероприятия.

– Благодаря таким не равнодушным людям, как Фахрутдин Бадретдинович, земляки объединяются в городском мегаполисе и даже за пределами региона. Всё лучшее из лучших приносит для созидательных действий на территории своей малой родины – это национальная политика.

Это очень добрый пример. Мы должны быть все такие созидательные в действиях. И много людей ещё появляется благодаря таким добрым и хорошим примерам.

У меня лично переполяет чувство гордости за таких людей. Мне бы очень хотелось, чтобы клуб почётных граждан пополнялся новыми именами и было ещё больше таких людей. Уверен, так и будет, – сказал Юрий Рябов.

Юрия Рябов отметил положительные стороны Фахрутдина Канюкева во всех сферах: в бизнесе – его умение сплотить коллектив и параллельно вести очень важную на сегодня национальную политику на территории Самарской области, никогда не забывать про свою малую родину и рассказывать с гордостью о ней, быть многодетным отцом и при этом не забывать про других детей.

– Я очень тронут, большое спасибо! Большое спасибо моим землякам, что дали мне такое почётное звание. Будем дальше трудиться во благо России, Самарской области, Похвистневского района и села Мочалеевка. Я всегда гордился своим районом, селом и старался всегда быть достойным.

Фахрутдин Канюкаев поблагодарил Юрия Рябова. Отметил, что шашечный турнир, проводимый в с. Мочалеевка, вышел на новый мировой уровень.

Приглашаем всех 25 июня на командный Чемпионат Самарской области по русским шашкам имени Губдуллы Тукая, приуроченный к празднованию Сабантуя в селе Мочалеевка, – сказал он.