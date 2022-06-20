26 июня Кузбасс вновь примет Международный шахтерский Сабантуй

В столице южной агломерации – Новокузнецке 26 июня пройдет второй Международный шахтерский Сабантуй.

Главной площадкой праздника, который по традиции соберет татар- представителей шахтерских регионов страны, станет площадь возле Новокузнецкого драматического театра.

В течение всего дня зрителей ждет яркая фестивальная программа – концертная программа мастеров искусств Республики Татарстан и Кузбасса, выставки национальных подворий, музейных экспонатов, предметов декоративно-прикладного искусства. Гости праздника смогут попробовать традиционные блюда национальной кухни народов, проживающих в Кузбассе и стать зрителями соревнований по борьбе корэш.

В рамках празднования планируется установить рекорд России по самому массовому хороводу в национальных костюмах. Это станет символом крепких связей разных народов России, проживающих в Кузбассе.

Сабантуй – традиционный и один из любимых межнациональных праздников Кузбасса. Татары – вторая по численности национальность в регионе.

В 2021 г. проведение Первого международного шахтерского Сабантуя в честь 300-летия Кузбасса инициировали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году празднование проходит в рамках Года культурного наследия народов России и 1100 – летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Организаторы Международного шахтерского Сабантуя – Правительство Кузбасса, Республика Татарстан.

Татары Кузбасса