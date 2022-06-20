В Казани пройдет круглый стол “Вклад татар и Татарстана в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”

21 июня в Казани пройдет Всероссийский круглый стол-презентация “Вклад татар и Татарстана в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”.

Мероприятие проводится в рамках 1100-летия принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в качестве государственной религии Волго-Камской Болгарии, 30-летия Всемирного конгресса татар, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Российской Федерации и Года цифровизации в Республике Татарстан. Посвящается 81-й годовщине начала Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. и Памяти героев-земляков, павших на фронтах Второй мировой войны.

В конференции примут участие ученые, краеведы и общественные деятели, ветераны войны, вооруженных сил и труда, представители молодежных организации и средств массовой информации г.Казани, городов и районов РТ, регионов исторически компактного проживания татар в РФ (онлайн в Казани, офлайн в регионах РТ и РФ).

Организаторы: Всемирный конгресс татар, Комитет по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, РОО Республики Марий Эл «Общество татарских краеведов», Ассоциация «Клуб воинской славы».

Также в рамках встречи пройдет презентация книг по татарскому краеведению и региональной истории.

Время проведения: 21 июня 2022 года, 14.00 – 16.00 часов, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар.