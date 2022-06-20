В честь 1100-летия принятия Ислама издан уникальный Коръан тиражом 1100 экземпляров

17 июня), в резиденции ДУМ РТ муфтий Камиль хазрат Самигуллин встретился с известным предпринимателем, президентом Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдаром Шагимардановым. Почетный гость сообщил главе мусульман Татарстана об издании Ассоциацией уникального Куръана, специально подготовленного к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Издание Куръана, вышедшее символическим тиражом 1100 экземпляров по случаю юбилея, будет вручено членам и партнерам АПМ РФ, хафизам, преподавателям, алимам, прилагающим старания на пути ислама. Из рук Айдара Равилевича этот юбилейный мусхаф одними из первых получили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его заместитель по информационной политике, руководитель Издательского дома “Хузур” Ришат Хамидуллин.

Юбилейный мусхаф Куръана издан стараниями и по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ при участии муфтия хазрата: Камиль хазрат вел переговоры с иностранными специалистами-составителями мусхафа и поручил издательству “Хузур” подготовить его к печати. Новое издание Куръана вышло в свет при финансовой поддержке мусульманских предпринимателей. Издание соответствует стандарту «Расм Усмани», каллиграф – Хамид Айтач. Книга издана в красочном, качественном и удобном для читателей формате и шрифте, с учетом современных тенденций.

Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов, подчеркнув значимость инициативы по коранопечатанию, отметил: «Достопочтимый Куръан – заключительное слово Всевышнего Аллаха. Это чудо, с которым пришел к нам Пророк Мухаммад саллалаху ’алейхи ва саллям. – Коран – это маяк, направляющий и оберегающий нас, и источник нескончаемой мудрости, над которой мы должны постоянно задумываться, размышлять и сверять наши действия».

Муфтий хазрат выразил слова благодарности Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ за это начинание по случаю 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии и выразил уверенность в том, что мусхаф от АПМ РФ будет активно использоваться казанскими преподавателями для подготовки хафизов Куръана. Ограниченный тираж мусхафа делает его еще более ценным.