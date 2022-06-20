«Сабантуй демонстрирует самобытность и культуру народа»: как прошел праздник плуга в Казани

Сабантуй – не просто праздник, а, как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, «возможность показать самобытность нашего народа, нашу культуру». Соприкоснуться с культурой татарского народа в поселок Мирный – главная площадка праздника, приехали около 30 тысяч гостей, причем не только с республики, но и из других регионов и даже стран.

– Не удивляет такой интерес. Ведь здесь можно посетить настоящие подворья, познакомиться с культурой проживающих на территории Татарстана народов. Это полезно не только для гостей, но и для казанцев. Не все они имеют возможность выезжать в деревни. А тут представлен весь наш колорит, – рассказал глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров в личной беседе с журналистом KazanFirst. – Каждая площадка уникальна – районы стараются удивить и вместе с тем показать свою культуру.

Праздник действительно пестрит национальным колоритом. На подходе к месту гуляний девушки в национальных костюмах угощают пришедших баурсаком, чак-чаком и караваем, а из подворий раздаются приятные слуху татарские мотивы. Кстати, подворий тут 11, каждое представляет свой муниципалитет.

Рыбно-Слободской район по традиции порадовал всех тем, чем он и известен на всю страну, – рыбой. В подворье можно было приобрести сазана, сома, леща, а посередине были установлены искусственные бассейны.

Зеленодольский район привлекал гостей не только фонтанами с холодной водой (это было единственное подворье, где было хоть немножечко прохладно), но и своей ретро-выставкой. Там можно было посмотреть на тракторы 1945 года выпуска и самовары XVIII века.

«Прямо пойдешь – на майдан попадешь, налево пойдешь – в сказку попадешь», – примерно так завлекал гостей в свое подворье Алексеевский район. Правда из сказочных персонажей с утра можно было увидеть только молодого «богатыря».

На подворье Арского района гостей удивляли кожаной мозаикой и татарскими угощениями, приготовленными в уникальной печи на колесах. Кукмор представил экспозицию своих известных на весь мир валенок и сковородок. У подворья Лаишевского района гостей ждал дом с орнаментной резьбой и внутренним убранством, отражающим жизнь и быт русского народа. А вот Буинский район можно знакомил всех с настоящей татарской избой «Буа җәүһәрләре».

– Я пришла на Сабантуй, потому что я настоящая татарка, а настоящие татары не могут пропустить такой праздник. В таком месте, заряженном национальным духом, ты сам заряжаешься энергией. Все еще удивляюсь, какая же у нас мультикультурная республика и страна! – делится впечатлениями жительница Казани Гузель.

Больше всего людей собрал, пожалуй, Менделеевский район. При входе гостей встречали великий химик Дмитрий Менделеев и заводчик Петр Ушков – они же проводили по подворью экскурсию. По словам одного из организаторов, две эти личности выбраны не просто так – именно в Менделеевске прошла первая встреча химика и заводчика. Помимо этого, площадка была интересна тем, что здесь представлены сельскохозяйственные животные и птицы – телята, овцы, козы, куры и петухи.

– Очень хорошая организация. Тут для всех возрастов найдется что-то интересное, – хвалит праздник жительница Казани Елена.

Ближе к центральному майдану расположена еще одна увлекательная площадка. Впервые на Сабантуй приехал победитель международного ралли «Дакар» команда «КАМАЗ-Мастер».

– Нас давно приглашали на Сабантуй. И наконец удалось это осуществить. Привезли наш новейший «КАМАЗ» из семейства К-5 – победителя ралли «Дакар» этого года. Помимо него мы привезли жилой модуль, в котором ночуют наши экипажи во время гонок, а также у нас тут большая экспозиция сувенирной продукции. Хочу сказать, что тут царит отличная атмосфера. Люди на нас живо реагирует, улыбается, фотографируются. Это очень заряжает. Хорошая подзарядка перед июльским ралли «Шёлковый путь», – рассказывает руководитель отдела маркетинга команды Эрик Хайруллин.

Помимо ярмарок, народных забав и вкусных угощений на центральном майдане проходил концерт с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов со всей республики. На сцене для гостей праздника пели звезды татарской эстрады Рафис Калимуллин, Рустем Насыбуллин, Раиль Садриев и Мунир Рахмаев. Ну и куда же Сабантуй без театрализованного представления. В этом году тема была посвящена старинному татарскому обычаю – посиделкам «аулак өй».

После театрализованного пролога Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся на главном майдане с праздником. Он заметил, что что на Сабантуе представлены многие районы и города Татарстана, которые приехали показать свою продукцию жителям и гостям Казани.

– Вчера в Ульяновске мы провели федеральный Сабантуй. Еще несколько Сабантуев пройдет в других регионах. Всего 58 регионов России и 35 стран проводят этот праздник. Это праздник для всех. Желаю успехов и процветания нашей стране, – сказал президент Татарстана.

Гостей праздника поздравил и мэр Казани Ильсур Метшин. В своей приветственной речи он поблагодарил сельчан за их нелегкий труд.

– Отдельный низкий поклон нашим сельчанам, благодаря которым на столе всегда есть хлеб. И сегодня, когда проведены посевные работы, казанский Сабантуй завершает праздник плуга и урожая. Пусть будет богатым урожай. С каждым днем наша республика хорошеет, и это благодаря вам, вашему труду, трудолюбию. Поздравляю с самым любимым многонациональным праздником Сабантуем, – произнес Метшин.

Кстати, среди почетных гостей можно было заметить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Он приехал в Татарстан не просто так. В следующем году именно его регион примет федеральный Сабантуй. Напомним, что в этом году площадкой для главного праздника плуга стала Ульяновская область.

– Сабантуй – великолепный праздник, который шагает по всей стране и даже зарубежом. С каждым годом его масштабы становятся больше. Смотрю на празднование Сабантуя с восхищением – это яркое, зрелищное и веселое событие. В этом и заключается его огромный успех. Вчера мы были в Ульяновске, где я с огромным удовольствием принял переходящий кубок проведения федерального Сабантуя в 2023 году в Кузбассе, – обратился к собравшимся Цивилев.

От песен и плясок собравшиеся на центральном майдане перешли к демонстрации своей силы. Нет, Сабантуй не окончился массовой дракой, а всего лишь начались традиционные состязания. Их выбор был весьма широк: кто-то мог попытаться пробежаться с яйцом в ложке, кто-то попрыгать в мешке, а кто-то распилить с завязанными глазами бревно. Еще одна традиционная забава – бой горшков. На приглашение попытать удачу тут же откликнулись очень много гостей. Выстроилась целая очередь из детей и взрослых.

Ну и как же без традиционной борьбы корэш, которая определяет сильнейшего батыра. На состязания заявились 253 спортсмена. Однако за главный приз поборолись лишь 98. Кстати о главном призе, в этом году победителя в борьбе корэш, кроме традиционного приза – барана, ждал также и квадроцикл.

Анастасия Марухина

KazanFirst