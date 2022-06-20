«Гордостью Сабантуя является дух дружбы»: в Челнах отметили праздник плуга

В Набережных Челнах прошел традиционный татарский праздник Сабантуй. В этом году празднование развернулось на двух городских площадках, главной из которых стал майдан парка «Прибрежный». Любимые сказочные герои, многочисленные мастер-классы, ярмарки, конные скачки, спортивные состязания, национальная борьба и праздничный концерт — это далеко не всё, что подготовили организаторы для гостей.

Поздравить жителей и гостей Автограда приехал Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. «Широко по республике, как и в целом по всей стране, проходит национальный праздник Сабантуй. В этом году он проходит особо организовано и долгожданно. Челнинцам есть чем гордиться — их вклад в экономику, в культурную жизнь, в социальное развитие республики представляется очень важным. Благодаря согласованной работе больших трудовых коллективов и руководства города удается мобилизовать все резервы и ресурсы, чтобы этот праздник встречать достойно. Я от души от имени руководства республики, от имени Президента РТ Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, от себя лично поздравляю жителей и гостей Автограда с праздником», —обратился он к собравшимся.

Народные гуляния начались на майдане парка «Прибрежный», где специально для празднества были подготовлены площадки «Экият» и «Деревенька». Гости мероприятия смогли не только увидеть любимых сказочных героев, но и поучаствовать в народных играх и спортивных состязаниях: беге в мешках, соревнованиях по армспорту и тяжелой атлетике.

В этом году не обошлось и без нововведений. В частности, посетителям представили обновленную «Деревеньку». Оформление главного дома было выполнено в стиле татарской избы XIX века, внутри разместилась выставка сундуков, самоваров и изделий ручной работы. Также для гостей были организованы конкурсы по валянию из шерсти и вязанию веников, мастер-класс по заточке серпов и кос. Чтобы посетители прониклись атмосферой татарской деревни, на территории площадки расположи хозяйственное подворье с животными, огород, стога сена и колодец.

Несомненно, самым зрелищным мероприятием праздника стала татарская национальная борьба корэш. За звание абсолютного батыра Сабантуя приехали бороться спортсмены из многих районов Татарстана. Возраст самого молодого участника — пять лет, а самому возрастному уже исполнилось 50 лет.

Продолжением традиционного праздника плуга стала театрализованная постановка «Родная земля — колыбель моя». В программе мероприятия — обычаи и обряды, народные танцы и песни. История татарского народа, темы многонациональной дружбы и старинных традиций находили отражение в выступлениях творческих коллективов. В масштабной постановке приняли участие более 1500 человек — студенты, учащиеся общеобразовательных школ, вокальные и танцевальные коллективы города.

«Поздравляю вас с главным национальным праздником — Сабантуем. Это яркий, самобытный праздник, дошедший до нас из глубины веков, с каждым годом приобретает популярность благодаря своей открытости и толерантности, щедрости и радушию, искренности и доброте. Сохраняя лучшие татарские традиции, современный Сабантуй стал культурным достоянием жителей не только нашей республики, но и всей страны. Его гордостью является дух дружбы и взаимного уважения многонационального народа Республики Татарстан и Российской Федерации», — обратился с поздравительной речью к собравшимся мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В ходе мероприятия на сцене майдана чествовали тружеников села, чей труд обеспечивает продовольственное благополучие республики. «В центре внимания Сабантуя — передовики сельского хозяйства. Сегодня мы славим тружеников села, благодарим их за непростую работу, которая обеспечивает продовольственную безопасность не только Республики Татарстан, но ряда других регионов», — заметил Магдеев.

По мнению выступавших, сила народных традиций объединяет жителей Автограда и превращает Набережные Челны в многонациональную семью, где дружно уживаются 22 национальные общины. «Набережные Челны — это большое сердце, ведь здесь помещаются все национальности. Каждая из которых показывает свои обычаи и традиции <…>. Мы рады, что здесь мы можем показать нашу культуру, познакомиться с культурой других национальностей и увидеть красоту татарского народного праздника Сабантуй», — заявила руководитель клуба любителей армянской культуры «Киликия» Устян Шушаник.

Помимо конкурсов, мастер-классов и спортивных состязаний на майдане парка прошел концерт с участием популярных артистов и творческих коллективов Челнов и других муниципалитетов Татарстана. Концертную программу разнообразили музыкальные номера народной артистки РТ Гузель Уразовой. Главным подарком для гостей праздника стало выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ под руководством народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова. Вечером кульминацией народных гуляний станет праздничный фейерверк.

Накануне на территории городского ипподрома Челнов прошел праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участников мероприятия была подготовлена обширная программа: концерт, народные игры и спортивные состязания. Завершился праздничный день определением победителя в национальной борьбе корэш и вручением ценных призов ее участникам.

tatar-inform.ru