Открыта регистрация участников первого Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

На официальном сайте Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» https://teacher.natlang.ru началась регистрация первых участников.

В этом году Минпросвещения России проводит первый Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Его цель – выявление и распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей родных языков и родных литератур, поддержка и поощрение преподавателей этого школьного предмета.

На участие в конкурсе подали заявки 72 региона России. Своих конкурсантов представят Рязанская область, Мордовия, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Курганская область, Кабардино-Балкария, Карелия и Марий-Эл. Учителя, подавшие заявки на конкурс, говорят на более 30 языках народов Российской Федерации. Региональные координаторы получили пароль для доступа к электронной регистрации участников.

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка» проводится в заочном и очном форматах. Заочный тур стартует 8 августа и продлится до 20 августа. Первый и второй очные туры состоятся в Ставропольском крае с 11 по 18 сентября.

Зарегистрироваться на конкурс можно на официальном сайте (https://teacher.natlang.ru/), информация о мероприятии размещена в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/teacher_natlang).

Даты проведения: 8 августа – 18 сентября 2022 года.

Формат проведения: дистанционный и очный.

Место проведения: Ставропольский край.

mon.tatarstan.ru