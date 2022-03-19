Фания Ханифова: «Про наши полотенца знают и во Франции»

Нурлатское отделение Всемирного Конгресса татар провела выставку «Татарское полотенце – зеркало души».

О том, что в городском Дворце культуры готовится выставка красных тканых татарских полотенец, жительница Нурлата Фания Ханифова узнала из газеты «Дружба». Когда-то и у нее были такие полотенца, оставшиеся от матери и бабушек.

«Дочери Фируза и Динара живут во Франции. С этими полотенцами они там на выставке участвовали. Наши изделия очень заинтересовали и соотечественников, и французов. Расспрашивали, как их выткали, очень они им понравились», – сказала Фания апа.

Хотя она не была среди участниц, но пришла познакомиться с выставкой «Татарское полотенце – зеркало души», организованной в городском Дворце культуры. Каждая из более чем 30-ти ручных работ, предложенных на обозрение жителей сел и города, имеет свою историю. В каждом доме их бережно хранят как семейное сокровище, передающееся из поколения в поколение.

«Таких полотенец много и в нашем музейном фонде. Некоторые из них мы предложили на сегодняшнюю выставку», – познакомила с историей полотенец сотрудница Регионального музея истории Закамья и г. Нурлат Розалия Вильданова.

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