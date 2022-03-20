Интервью с руководителем театрально-фольклорной студия «Нур» Алсу Фатхуллиной

-Алсу, как Вы оказались в Татарском культурном центре?

-Я на тот момент уже долго жила в Москве, но о существовании Татарского культурного центра не знала. В то время, когда я приехала в столицу, татары собирались в Измайловском парке. Молодёжь встречалась каждую субботу и весело проводила вечера под гармонь. На одной такой встрече я и узнала о Татарском культурном центре и однажды посетила концерт. Концерт мне очень понравился, и я подумала: «А почему бы и мне не попробовать?» После этого, собравшись с духом, я пришла к художественному руководителю культурного центра Ильдару Хамитовичу Шигапову. Честно, по-деревенски сказала ему, что готова давать концерты лишь с одной гармонью без всяких «минусовок». Ильдар Хамитович улыбнулся и сказал: «Попробуй!». Этот момент я помню до сих пор. Он поверил в нас и стал тем, кто вывел ансамбль на большую сцену. По сей день мы дружим и, как и прежде, работаем, руководствуясь его советами. Также мы благодарны всему руководству Татарского культурного центра за неоценимую помощь и поддержку.

-С этого дня и началась моя творческая деятельность. Это была весна. Всё следующее лето я собирала людей в коллектив, сама написала сценарий. Писать сценарий – тяжёлая, кропотливая работа, но я старалась. Моя главная цель – показать деревенскую жизнь со всеми её горестями и радостями, обычаи и традиции наших дедушек и бабушек, уже забытые песни, напомнить, как звучит

гармошка-тальянка. Все деньги, собранные с первого концерта, я отдала в

мечеть своей родной деревни и прочитала молитву (дуа). Билет стоил один

рубль, но люди оставляли не рубль, а больше, и всего я собрала пять тысяч сто двенадцать рублей. С того дня мой ансамбль существует уже шесть лет! В этом году состоится седьмой концерт. На сцене мы покажем наши традиции, незабвенные мелодии песен, звуки татарской гармошки, татарскую национальную одежду, юмор. Самое главное – сохранить татарский язык!

-Вы сами в деревне выросли?

-Да, конечно, поэтому хорошо знаю деревенскую жизнь. Нас, детей, в семье было пятеро. Помню, как нас вместо учёбы отправляли на работу на свекловичные поля. Работа воспитывает, учит понимать цену жизни. Поэтому мы, деревенские дети, куда бы ни попадали – нигде не пропадём! Наши родители за нас не краснели, а мама и папа по мере возможности старались дать нам образование, и я безмерно благодарна им за это. Молюсь за их души. В школе я училась хорошо. После учёбы делала свою часть работы по дому. У каждого из нас пятерых была своя работа – я доила корову, помогала в огороде.

Зимой играли в хоккей, привязав к валенкам железные коньки. На лыжи

денег не было, и я вместо них сделала себе решётки-снегоступы и на них

ходила. С мальчишками играли в футбол, ездили на велосипеде с младшей

сестрой, стоя на педалях по обе стороны велосипеда.

… Много чего можно вспомнить.

Много было интересного в прошлом, чего уже не вернуть. Родители играли на тальянке и нам купили гармошку. Это было нашей самой большой радостью. Однако на пятерых была она одна, и мне, как четвёртой в семье, уже меньше довелось ею пользоваться. Поэтому сказать, что я научилась хорошо играть, не могу. Научилась, как говорится, пиликать.

Когда я училась в школе, нам запрещали собираться и устраивать вечерние

посиделки. Однако мы собирались. Бывало, что из-за гармошки я не успевала

спрятаться, доходило даже до вызова к директору.

Если вспоминать детство, школьные годы, сельхозработы, как ездили

верхом на лошадях, запах сена, на глаза наворачиваются слёзы…

Поэтому я и решила собрать ансамбль.

-Алсу, Вы из какой деревни?

-Я из Татарстана, Буинский район, деревня Нурлат. Поэтому и ансамбль

назвала «Нур». В нашей деревне шестьдесят хозяйств. Небольшая деревня. В

каждом доме по семье живёт. Все живут по-разному. Есть те, кому трудно, и те, кому легко, но отношения между жителями братские. Каждый надеется на лучшую жизнь.

В своих сценариях я стараюсь показать, как живут люди в деревне. В ансамбле у меня тоже выходцы из деревень и их дети — участники в возрасте от 7 до 85 лет. Они учились петь на деревенских улицах, профессионалов среди них нет. Много людей приходят к нам, просятся в ансамбль. Всех стараюсь принимать, многие за это благодарны. Поэтому к нам и тянутся люди, которые хотят петь.

Наш гармонист Наиль может подобрать любую мелодию, какую нужно.

Он с пяти лет учился игре на гармони, самоучка. У нас в ансамбле ещё есть

гармонисты и баянисты.

На концерты к нам приходят те, кто соскучился по деревенской жизни.

Люди старшего поколения часто уходят с наших концертов со слезами на глазах. Несмотря на то, что наш ансамбль состоит из непрофессионалов, мы часто становимся лауреатами и дипломантами престижных конкурсов разного уровня.

-Когда у вас появилось желание петь?

-Интересный вопрос… У нас была музыкальная семья. Папа очень красиво пел, мама… С тех пор и началось. Я ведь не певица. Выросла, напевая песни на деревенских улицах, нигде пению специально не училась, честно сказать. Бог голос дал. Артисткой быть не планировала. Вполне довольна тем, что хожу в Татарский культурный центр и там понемногу пою. Все свои силы без остатка отдаю «Нуру». Беспокоюсь, переживаю за каждую мелочь. Руководить ансамблем не легко.

-Когда вы обосновались в Москве?

-Много лет прошло с тех пор, как я уехала из деревни. По окончании

десятого класса отучилась в медицинском колледже и работала медсестрой.

Потом жила в райском городе Ташкенте. Из Ташкента переехала в Москву.

Вышла замуж. Жизнь моя не была лёгкой. Ребёнка своего воспитывала сама.

Про гармонь даже забыла. Сейчас, слава Богу, всё спокойно. Мой сын оказался

прекрасным ребёнком. Живём с ним очень дружно.

Теперь единственной моей заботой стал «Нур». Пусть всегда в Татарском культурном центре, объединенный общим интересом, существует наш ансамбль. Хочу, чтобы нашему делу сопутствовал успех, планы воплощались в жизнь. Родные меня ругают: зачем тебе всё это, не ходи, говорят. Ну а что делать, если душа моя, моё сердце стремится к этому?

Пусть понемногу, но я рассказываю со сцены о жизни наших предков,

вношу свою лепту в поддержание национальной жизни. Ещё одна большая

задача – привлечь в Татарский культурный центр молодёжь. Говорят, что

татарский язык умирает. Но как он умрёт, если есть такие люди, как мы?

Беседовала Зульфия Хамитова, перевод с татарского Ильдар Мухамеджанов

Справка:Руководитель – Алсу Фатхуллина, лауреат 1 степени межрегионального конкурса исполнителей татарской песни «Үзем жырлыйм, үзем уйныйм», лауреат 1 премии в V Международном фестивале-конкурсе (Министерство культуры РТ) народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» 2021 г., отмечена благодарственными письмами Всемирного конгресса татар за активное участие в мероприятиях. Ансамбль «Нур» создан в Татарском культурном центре Москвы в сентябре 2016 года. Главная задача коллектива – сохранение, изучение, распространение татарских духовных и культурных ценностей, восстановление забытых традиций и обрядов, песенного фольклора. Выступления проходят в театрализованном виде, по собственному сценарию и исключительно под живое звучание гармони. Основные темы выступлений коллектива – сельская жизнь, любовь к труду, к песне и национальной мелодии, возвращение и сохранение традиций.

Коллектив принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых в московском регионе Автономией татар Москвы, Полномочным представительством РТ в РФ, Министерством культуры Республики Татарстан и Региональной национально-культурной автономией Московской области. По творческим сценариям коллектива были реализованы гранты Министерства культуры РТ. Гармонист ансамбля Наиль Хайбуллов – многократный участник популярного телепроекта «Играй гармонь» удостоен звания «Лучший гармонист».

Коллектив отмечен различными дипломами и грамотами, в том числе: -дипломом 1 степени XIX фестиваля-конкурса татарской хоровой музыки в номинации «Вокальные ансамбли», Казань, 2021 г.; -дипломом 1 степени VIII Международного конкурса вокалистов народной артистки РФ и РТ, профессора Венеры Ганеевой «Сандугач – Соловей» в номинации «Народное пение», Казань, 2021 г.

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