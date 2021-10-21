Фарид Мухаметшин о переписи: “Думаю, по ее итогам численность татар как минимум сохранится”

Численность татар по итогам Всероссийской переписи населения должна как минимум сохраниться. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

– Думаю, по итогам этой переписи численность татарской части населения как минимум сохранится. Ведь по статистике рождаемость в татарских семьях значительно выше, чем в русских населенных пунктах. Без обид, — цитирует издание Мухаметшина.

Председатель Госсовета напомнил итоги предыдущей переписи. По ее данным, в стране проживало более 5,3 миллиона татар. Это 3,7% от всего населения России.

– В переписных листах 33 вопроса. Проанализировав ответы, федеральный центр будет принимать программы соцподдержки и развития страны, определять, что надо подтянуть — социальную политику, здравоохранение, сферу занятости и так далее, — еще раз напомнил Мухаметшин о важности Всероссийской переписи.

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