В Тюменской области состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Маулид ан-Наби

В мечети посёлка Андреевский Тюменского района Тюменской области состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Маулид ан-Наби. В богоугодном мероприятии приняли участие жители и гости посёлка.

Председатель местной мусульманской религиозной организации Хамза хазрат Камалов выступил перед собравшимися, рассказав о важности соблюдения таких религиозных обязательств, как пятикратная молитва, получение религиозных знаний и др.

Женский коллектив мечети исполнил религиозные песнопения нашиды на арабском и татарском языках, в которых описывается жизненный путь последнего Посланца Всевышнего Творца.

«Маулид» в переводе с арабского означает «рождение», «Маулид ан-Наби» – рождение Пророка Мухаммада. В течение всего месяца Раби-уль-авваль во многих мечетях области будут проходить мероприятия, сопровождающиеся рассказами о жизни Пророка Мухаммада и его сподвижников, религиозными песнопениями и чтением священного Корана.