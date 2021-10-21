В нынешнем году фестиваль “Каз өмәсе” пройдет на территории Муслюмовского района

Вчера в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам популяризации татарской национальной кухни. Председатель Региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, возглавляющая Совет, поставила на повестку дня проведение I Всероссийского фестиваля “Каз өмәсе”. Мероприятие планируется провести 13-14 ноября на территории Муслюмовского района.

На собрании члены Совета обсудили вопросы организации данного фестиваля.

По словам руководителя кооператива “Агролидер” Ирека Хамадишина, старинный обряд “Каз өмәсе” необходимо показать в первозданном виде. “Праздник должен сопровождаться национальными представлениями, конкурсами, коллективной обработкой гусиного мяса, пера и пуха”, – сказал Хамадишин.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров обратил особое внимание на книги, посвященные татарской национальной кухне. “Одной из задач, стоящих перед нами, является сохранение и тиражирование аутентичных книг по татарской кулинарии. Ярким примером можно назвать “Татарскую кухню” (тат. “Татар халык ашлары”), собравшую в себя рецепты классика татарской кулинарии Юнуса Ахметзянова. В связи с этим, мы собираем материалы о татарской национальной кухне. Они будут храниться в архиве Конгресса татар”, – отметил руководитель.

Руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарид Уразаев ознакомил с идеологической составляющей фестиваля. “Отрадно, что нам удается сохранить обычаи наших предков. Муслюмово – самый крупный район, где содержатся гуси. Здесь успешно работают и точки продаж “Татар базары”. Сегодня наша задача – провести этот фестиваль на достойном уровне и превратить его в красивую традицию”,- пояснил Фарид Уразаев.

Илюзя Абульханова