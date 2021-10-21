Время воплощать идеи: в Татарстане пройдет школа актива Cәләт

С 21 по 25 октября пройдет выездная «Школа актива Сәләт». Мероприятие состоится на базе ДОЛ «Звездный» в Лаишевском районе.

Участниками станут учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, студенты ссузов и вузов. Отмечается, что приглашались все: и те, кто уже принимал участие в проектах Сәләт и те, кто только планирует связать свое развитие с сообществом.

Школа носит обучающий характер для заинтересованных в проектной и активной деятельности в рамках клуба «Сәләт». После будет доработка проектов в Доме «Сәләт» и их запуск в рамках сообщества.

Более того, каждый участник школы актива сможет выиграть средства на дальнейшую реализацию своего проекта в рамках номинации «Инициатива года» Республиканской премии «Сәмрух».

Ежегодно Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сәләт» и Молодежным центром «Сәләт» проводятся более 50 проектов с участием около 18 000 интеллектуально одаренных детей и талантливой молодежи Республики Татарстан. Проекты реализуются совместно с Правительством Республики Татарстан и при личной поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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