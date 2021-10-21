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Конкурс на знание Сиры прошел в мечетях Кузбасса

Конкурс на знание Сиры прошел в мечетях Кузбасса

в Новости, Слайдер, Религия, Соотечественники, 21.10.2021 0 5

ДУМ Кемеровской области провело онлайн-конкурс на знание Сиры Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). В конкурсе приняли учащиеся из Осинников, Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Кемерово, Мариинска. Юные мусульмане с большим старанием и вниманием отвечали на поставленные вопросы.

Посланник Аллаhа (мир ему и благословение) придавал огромное значение приобретению знаний. Он сказал, означающее: «Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки» (Табрани, Байхаки и другие).

dsmr.ru

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