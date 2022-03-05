«Фестиваль современного татарстанского кино» в г. Ростов-на-Дону

19 марта 2022 г. в киноцентре “Чарли” (г. Ростов-на-Дону, пр.Космонавтов 2/2, ТЦ «Вавилон») состоится долгожданное событие: «Фестиваль современного татарстанского кино».

Мероприятие организовано учреждением культуры «Татаркино», совместно с Киносетью «Чарли» и РООО «Татаро-башкирским культурным центром «Якташлар» (Земляки).

Фестиваль проходит в рамках мероприятий, посвященных празднованию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов и поддержке Всемирного Конгресса Татар.

В киноцентре Чарли покажут самые современные и востребованные картины –

«Сумбуль » Режиссеры: Рашид Маликов, Рамиль Фазлиев Копродукция: Россия (Татарстан) /Узбекистан (2020 год, 77 минут, 16+). Сумбуль и Булат влюбляются друг в друга, у них рождается ребенок. Но Булат предает их чувства. Не в силах простить предательство, Сумбуль с маленьким сыном отправляется в Бухару. Брат Булата Байрас тоже влюблен в Сумбуль. Он едет за ней в Узбекистан. Булат понимает свою ошибку, но исправлять ее уже слишком поздно…

«Халима» (Татарстан, 2017, 52 мин, 12+) Режиссер: Юлия Захарова. Элитную школу Казани будоражит новость о возможности выиграть одним из учеников грант на стажировку в Совете по правам человека при ООН в Женеве. В ожидании приезда представителя Российской Федерации при Совете никто не замечает появления новой ученицы в одиннадцатом классе. Главная героиня Халима оказывается в школе белой вороной, так как не соответствует стандартам современных подростков, что приводит к череде драматических событий.

«Исәнмесез » («Живы ли вы?») Режиссер Ильдар Ягафаров, мелодрама, Татарстан, 1час 54 мин., 16+ Живёт традиционная татарская семья, встречается на праздниках, юбилеях, говорят друг другу хорошие слова, обещания и возвращается каждый в свою жизнь. И вот наступил момент, когда один из родственников действительно заболел и нуждается в помощи всей семьи. Живы ли наши семьи, чтобы помочь себе и друг другу?…

После каждого показа состоятся творческие встречи с представителями съемочных групп. Все фильмы демонстрируются на русском и/или татарском языке с русскими субтитрами.

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