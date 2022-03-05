Победители фестиваля в Пестрецах выступят на зональном туре «Созвездия-Йолдызлык»

Обладатели Гран-при, лауреаты и дипломанты районного фестиваля «Пестречинская звездочка — 2022» представят муниципалитет на зональном туре республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», который состоится в конце марта в Лаишеве. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Отборочный тур для фестиваля прошли более 1200 юных дарований. В этом году на отборочных турах „Пестречинской звездочки“ было очень много участников из сел Богородкое, Куюки, Новые Салмачи», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

На гала-концерте выступили более 350 талантливых представителей молодежи и детей, самому младшему из которых всего три года. На сцену вышли вокальные коллективы, сольные певцы, танцоры и конферансье.

К участникам фестиваля обратился глава района Ильхам Кашапов. Он отметил, что этот проект существует уже на протяжении 17 лет и с ним связаны самые яркие детские эмоции.

«Март месяц у пестречинцев ассоциируется с долгожданным событием в области детского и юношеского творчества — фестивалем „Пестречинская звездочка“. Наш фестиваль — это море эмоций, огромное количество замечательных танцев, песен, да и просто множество талантливых, замечательных участников. Для многих ребят этот фестиваль открывает счастливую возможность попробовать свои силы в разных жанрах искусства, заслужить зрительский успех, проявить свой талант и найти новых друзей.

С этим проектом связаны самые яркие детские эмоции. И действительно, даже несмотря на то, что я принимаю участие в нем как зритель, фестиваль каждый год доставляет мне огромную радость и море положительных эмоций. После каждого выхода маленьких звезд понимаю, насколько район богат на талантливых детей и подростков. Не переставайте верить в свои силы, не прекращайте совершенствовать свои творческие навыки, развивайтесь и стремитесь быть лучшими!» — отметил глава района.

Всего зрителям представили 25 номеров. Обладателями двух Гран-при стали воспитанники детской школы искусств — вокальный ансамбль «Бравые ребята» и вокалист Ильяс Зубаеров. Также определились восемь лауреатов — обладателей первых мест и 12 дипломантов, которые заняли вторые и третьи места в различных номинациях по возрастным группам.

По итогам фестиваля всех наградили дипломами лауреатов, вручили памятные медали, статуэтки.

tatar-inform.ru