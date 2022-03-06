ВИДЕО: Поддержим традиции – сохраним уникальность

В Нефтеюганске состоялась очередная встреча культурного обмена. Они проходят в рамках проекта «Поддержим традиции – сохраним уникальность» от общественной организация PROэтно. В этот раз гостей встречала татаро-башкирская диаспора.

“Есть разные виды татарского народа – казанские, крымские, сибирские.”

Татаро-башкирская кухня прочно вошла в нашу жизнь. На столе гостей встречает всеми известные эчпочмак, чак-чак, а также различная традиционная выпечка. К ним предлагается чай с чабрецом. Кроме национальной кухни – костюмы и украшения.

“Это татаро-башкирское украшению изю. Его носили вот таким образом. Прикрывая грудь. Естественно, украшали всеми доступными способами. В стиле татаро-башкир. Именно тюльпан является цветком этой нации.”

На встрече провели мастер-класс по изготовлению женского нагрудного украшения – изю. В рамках проекта состоялась уже четвертая встреча – со своей культурой уже успели познакомить славяне, марийцы и армяне.

“Неделю назад у нас уже было мероприятие. Мы рассказывали про Армению, про историю, одежду, культуру. Сегодня мы пришли в гости к татарам и башкирам. И вот такими шагами мы все больше и больше узнаем о других национальностях и их культуре. Это очень важно.”

“Здравствуйте, добрый вечер уважаемые те, кто пожелал сегодня побывать на такой хорошей встрече. Этновстрече. Мы должны представить этническую часть нашей культуры.”

Благодаря проекту, находясь вдали от исторической родины, разные нации и народности – могут не только чтить свои традиции, но и делиться ими.

“В нашем округе проживает более 120 национальностей. Мероприятия подобного плана способствуют укреплению дружбы, созданию теплой и уютной обстановки. Также здесь мы можем поделиться частью своей культуры, языка.”

Проект рассчитан не только для нефтеюганцев, гостями могут стать желающие со всего округа. Так уже приезжали сургутские представители молодежного объединения.

“На встречах представители различных общественных объединений, различных диаспор. Сегодня у нас армяне, русские, украинцы. Все пришли поближе познакомиться с татаро-башкирской культурой. Основные направления нашей работы – это формирование положительных межнациональных отношений, единство российской нации и содействие межконфессиональному диалогу. Но нам нужно расширяться – мы уже затрагиваем институт семьи – связь поколений.”

Мероприятия будут проходить еженедельно до мая. А итогом станет – этно-выставка, с атрибутами культур, созданных на мастер-классах.

ТРК “ЮГАНСК”