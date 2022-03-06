В Государственном центральном музее современной истории России откроется выставка «В гостях у татар»

14 марта в Государственном центральном музее современной истории России состоится торжественное открытие выставки «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Реализация этого яркого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Союза музеев России, Национального совета Всемирного конгресса татар, Rазанского техникума народных художественных промыслов, Комплексного музея г. Нижнекамска, АО «Эссен Продакшн АГ», мастеров народно-художественных промыслов Джалиля Вильданова, Фарита и Лилии Вафиных. Серия выставок 2022 года посвящена Году культурного наследия народов России.

Выставочный проект «В гостях у татар», успешно проведенный уже в 14 городах Российской Федерации, – это настоящая красочная энциклопедия национальной культуры. Экспозиция состоит из 5 разделов и включает в себя богатый материал об истории, культуре татар, кулинарных традициях, литературном наследии, древнем и современном искусстве. Посетители увидят обширный этнографический материал конца XIX – начала XX веков, среди предметов – элементы одежды, орудия труда, посуда, мебель, музыкальные инструменты, изделия с богатой вышивкой с растительным орнаментом. Среди ювелирных украшений – накосники, воротниковые подвески, перевязи, серьги, браслеты. На выставке будет представлена модель татарского дома с традиционными деревянными наличниками, а также детский раздел, связанный с самым известным персонажем татарской сказки «Шурале».

Выставка познакомит с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Наиболее ярко здесь представлено традиционное татарское искусство кожаной узорной мозаики: знаменитые ичиги – обувь, сшитая из цветной кожи, и тапочки с мягкой и жесткой подошвой, а также подушки и панно с растительным орнаментом.

Колоритным дополнением предметно-этнографического ряда выставки «В гостях у татар» являются работы художников России и других стран – участников международных арт-симпозиумов по современному искусству в Елабуге. Это более 100 произведений изобразительного искусства, в которых во всем многоцветии изображены обряды и обычаи татар, сюжеты из народного эпоса, воспоминания о детстве и малой родине, достопримечательности Татарстана.

tatarstan.ru