Фольклорный ансамбль из села Старое Ермаково отметил свой золотой юбилей

50 лет – это очень волнительная, торжественная дата и для человека, и для семейной пары (ведь не всем удается дожить до столь преклонного возраста). У нас же речь пойдет о творческом коллективе, который отметил свой золотой юбилей в селе Старое Ермаково Камышлинского района.

А село, можно сказать, глухая российская глубинка. Ближайшие города в 150 — 170 километрах. И вот здесь, как родничок в лесу, зародилась и понесла свою теплоту, энергию, любовь к прекрасному народная песня и пляска. А песня и пляска не просто народная, а татарская народная, которая идет от сердец и от души каждого, кто любит свою историю, свой язык, свое настоящее и будущее. А начиналось все от человеческого неравнодушия, от инициативности, от желания взбаламутить стоячее однообразие трудовых будней, привнести в нелегкую в ту пору жизни односельчан искорку любви и счастья.

Инициатором и зачинателем ансамбля стал учитель музыки, баянист Гамиль Галиуллин, который нашел применение и своему таланту организатора. Спасибо ему до сих пор говорят односельчане, желая его душе поселиться в раю. Иногда ведь особенно важно начало. И вот оно есть. Люди довольны, что могут слышать народные и созданные талантливыми поэтами и музыкантами татарские песни, увидеть сценки, порой комичные, порой трагичные из своей и чужой жизни, увидеть, именно свой, зародившийся в давние времена в этом селе колоритный, неповторимый танец «Ярмяк вагы».

Это нашло отклик в сердцах ермаковцев. В клуб потянулись неравнодушные, творческие люди. Сначала это была, как спел в своей песне нынешний руководитель ансамбля Наиль Галимуллин, бесшабашная, бесстрашная молодежь. Затем потянулись и остальные — доярки и скотники, полеводы и птичники. А ведь это требует самоотдачи. Несмотря на то, что в каждом дворе было много скотины, а дома ждали малые ребятишки, самодеятельные артисты поздними вечерами собирались на репетиции, а порой уезжали на конкурсы или гастроли по близлежащим селам.

На юбилее односельчане с гордостью, любовью и нежностью отзывались о делах и достижениях коллектива. Юбилей подготовлен безупречно. Особое внимание привлек видеофильм, скорее видео-рассказ — история создания, становления, достижения потрясающих результатов. Момент самого начала, создания сплоченной группы энтузиастов, конечно, в фотоснимках. Получилась своего рода документальная повесть для детей и внуков.

Очень обрадовало и то, что дети не оставались в стороне и на протяжении всех этих 50 лет шли рядом со взрослыми. Вот и на юбилейном концерте показаны были прекрасные номера с участием уже нового поколения артистов. А какие красивые костюмы! Просто гордость берет от того, что мы, сельские жители, ни в чем не отстаем от столичных фольклорных коллективов.

Труд народного фольклорного ансамбля не остался незамеченным. Упорство и настойчивость сделали свое дело. Музыкальность, мастерство, самобытность оценена по достоинству. Неоднократно привозили артисты призы и Почетные грамоты за первые места в конкурсах, в которых принимал участие коллектив ансамбля «Ак каен». Конкурсов этих, как и мест их проведения, не счесть. Известности этого ансамбля можно только позавидовать.

Вот и чествование юбиляра прошло на самом высоком уровне. Оказалось, это не просто событие деревенского масштаба. Хвалебные оды звучали не только из уст главы сельского поселения и районной администрации, что было бы вполне закономерно. Подарки и почетные звания и грамоты получили участники ансамбля и от комитета по культуре губернской администрации. Особенно трогательно звучало поздравление из уст представителя сельской мечети.

И, как мне кажется, самые важные слова произнес представитель Всемирного конгресса татар Илгиз Халиков. Он сказал, что на сегодняшний день в регионе именно ансамбль «Ак каен» является фольклорным ансамблем, несущим в массы культуру, самобытность, и народность именно на татарском языке.

Галима Зеликман

samtatnews.ru