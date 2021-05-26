Пензенский ансамбль «Туган як» примет участие в областном Сабантуе в рамках фестиваля «Мост дружбы»

24 мая состоялась встреча Председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Жиганши Туктарова с директором МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань Марьям Тачуковой.

В ходе встречи Жиганша Зейнятуллович и Марьям Яткаровна обсудили вопросы сотрудничества, в частности, участие учащихся школы в ближайших мероприятиях автономии: городском конкурсе учащихся историко-краеведческого движения «Люблю тебя мой, край родной!», областном конкурсе красоты и таланта #татаркызыПенза2021. Кроме того, репертуар, с которым ансамбль «Туган як» под руководством Марьям Тачуковой примет участие в областном Сабантуе в рамках фестиваля «Мост дружбы».

penza.tatar