ГАПиТ РТ представит в Казани сольный концерт «Наследие. Золотой фонд»

15 ноября в 19:00 Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит в Казани большой сольный концерт «Наследие. Золотой фонд», который станет итогом творческой деятельности уходящего года. Выступление состоится на сцене Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара Камала.

В первом отделении публике будут представлены настоящие шедевры из коллекции ансамбля – номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни, а также новые вокально-хореографические композиции. Оркестр и хор Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан познакомят зрителей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен. Музыкальную часть дополнят татарские танцы.

Концерт позволит поклонникам легендарного коллектива услышать такие сложные вокальные произведения, как «Сибелэ чэчэк», «Кара урман», а также увидеть лучшие танцевальные номера из «Золотого фонда» ансамбля – «Пять пар», «Гармонь» и другие. Помимо этого, артисты порадуют публику новым вокально-хореографическим номером «Мы-татары».

Украшением итогового концерта станут творческие номера воспитанников детской студии, которая начала работу при Госансамбле песни и танца Татарстана с сентября прошлого года. Дети исполнят два номера: «Эпипэ» и премьеру этого года «Яз килэ».

Во второй части концерта ансамбль представит поклонникам музыкально-хореографический спектакль «Туй» («Свадьба»), который основан на фольклорно – этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX – начала ХХ века. У публики будет уникальная возможность окунуться в историю и увидеть традиционную татарскую свадьбу. Специально для премьеры было сшито около 300 красочных костюмов по историческим материалам. Для оркестра были закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче отразить особенности того времени.

По словам автора сценария и режиссера – художественного руководителя Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, народного артиста Республики Татарстан Айрата Хаметова, спектакль «Туй» был с успехом встречен не только в Татарстане, но и во многих регионах России. «Мы показываем эту постановку в нашем итоговом концерте по просьбам зрителей, которые успели полюбить и высоко оценить наш спектакль «Туй», – отметил он.

Как сообщил директор Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Юрий Жуков, этот год стал очень продуктивным для ансамбля песни и танца Татарстана. Артисты дали около 100 концертов как в районах Татарстана, так и в регионах России. Наступающий год обещает быть еще более активным для коллектива, ведь в 2022 году ансамблю исполнится 85 лет.

В связи с юбилеем Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан готовит новую красочную программу. «Мы хотим показать национальное шоу, где будут представлены обычаи и традиции татарского народа, а также новые формы и технические решения, которые будут интересны и молодому поколению зрителей», – сказал Айрат Хаметов.

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