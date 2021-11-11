В Ташкенте состоялся показ полнометражного фильма «Сумбуль»

7 ноября 2021 года в г.Ташкент, в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан состоялся показ полнометражного фильма «Сумбуль» по одноименной повести татарской писательницы Зифы Кадыровой, снятого в 2019 году кинематографами Татарстана и Узбекистана. Фильм демонстрировался в Узбекистане на татарском языке впервые.

С приветственными словами к соотечественникам в онлайн-формате обратились директор ГБУК РТ «Татаркино» и продюсер фильма Миляуша Айтуганова, главная героиня картины узбекская актриса Сабина Асанова и автор книги Зифа Кадырова.

Фильм тронул сердца зрителей своим глубоким содержанием, особенно, взрослого поколения. Душевные переживания за героиню фильма Сумбуль, заставляли местами плакать, местами радоваться и восхищаться великолепной актерской игрой.

Примечательно, что в фильме русский, татарский и узбекский языки плавно переплетаются и помогают восприятию происходящего на экране.

После просмотра картины председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Ришат набиуллин выразил слова благодарности создателям фильма, пожелал успехов и новых международных проектов между Татарстаном и Узбекистаном.

Вечер продолжился выступлениями татарских творческих коллективов «Яшьлек», «Изге Нур» под художественным управлением заслуженного работника культуры Республики Татарстан Марьям Бухаровой, поэтессы Флюзы Замановой-Мавликаевой, заслуженной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ферузы Халдаровой, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Риммы Гизатуллиной.

Фото: Тахир Нигматуллин

Пресс-служба ТОКПЦ г.Ташкента