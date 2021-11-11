«Свои корни забывать нельзя»: как идет работа на участках всероссийской переписи в Казани

«Перепись нужна, чтобы люди жили лучше»

Переписной участок №21 открывается ежедневно в 10 утра в КЦ «Московский» в одноименном районе Казани. На первом этаже здания во вторник утром было многолюдно. Оказывается, многие пришли, чтобы воспользоваться услугами расположенного здесь пункта вакцинации от коронавируса. А заодно решили принять участие в переписи. За полчаса работы стационарный участок посетили три семьи. Ответы на их вопросы заполнила на планшете контролер Роза Кутузова. Она дежурит здесь раз в неделю – с 10 утра до 15 часов дня либо с 15 до 20 часов вечера.

«На участке пусто не бывает, за день я переписываю в среднем около 10 человек. Сюда в основном приходят люди пенсионного возраста, старше 60 лет. Они такие добрые и улыбчивые, дарят много положительных эмоций. Вечером иногда заходит рабочая молодежь, но редко», – сообщила контролер участка.

Житель Московского района Юрий Дубровин пришел на переписной участок в 10.30. Пенсионер говорит, что в предыдущую переписную кампанию в 2010 году отвечал на вопросы переписчика в своей квартире. В этот раз он переписчика ждать не стал. Спикер считает, что участвовать в переписи-2021 нужно всем татарстанцам.

«Эта процедура уже проводилась неоднократно в нашей стране для того, чтобы Правительство РФ могло знать, в каких домах мы живем, каков уровень доходов. Ориентируясь на эти данные, Правительство разработает программы, чтобы мы жили лучше», – уверен казанец.

Ответы на вопросы заполняются со слов людей. При желании посетители участка могут отказаться отвечать на некоторые вопросы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Переписной участок находится рядом с его домом, но если бы был далеко, Юрий Иванович все равно бы его нашел. Ведь он ведет активный образ жизни, каждый день проходит не менее пяти километров. Спикер отметил, что переписную кампанию нужно больше рекламировать в СМИ, чтобы все люди о ней знали.

«Сейчас все знают о необходимости проведения вакцинации от Covid-19. Такую же информационную работу нужно вести и с переписью», – отметил пожилой человек.

«Пенсионеры приходят не только переписаться, но и просто поговорить»

Следующими посетителями переписного участка стали супруги Минзалеевы. В графе «национальность» они ответили: «татары». Пожилые люди считают, что участникам переписи нужно указывать свою национальную принадлежность правильно.

«Свои корни забывать нельзя. Каждый человек должен знать свою национальность и правильно ее указывать в ходе переписи. Дома мы друг с другом разговариваем всегда на татарском, любим и чтим наш язык и культуру», – сказал Минтагир Минзалеев.

Роза Кутузова переписывает в среднем за день от 10 до 15 человек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Его супруга Мадина Минзалеева в свою очередь отметила, что в многонациональном Татарстане мирно уживаются представители разных национальностей и религиозных конфессий.

«Среди наших соседей есть представители разных национальностей, и мы живем со всеми дружно. Их праздники – наши праздники, а наши праздники – это их праздники», – добавила женщина.

Контролер Роза Кутузова переписала супружескую чету буквально за пять-шесть минут. Никаких документов с участников переписи она, как и другие контролеры и переписчики, не спрашивает. Ответы на вопросы заполняет со слов людей. При желании посетители участка могут отказаться отвечать на некоторые вопросы.

«Самое главное – никому не грубить. Во время работы я стараюсь быть доброжелательной, улыбчивой и общительной. Все люди ведь разные, стараюсь найти подход к каждому», – сказала контролер.

«Молодые люди делают это самостоятельно на Госуслугах, а на участок идут для того, чтобы сфотографироваться на фоне баннера в надежде получить конкурсный приз – айфон» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Роза Кутузова переписывает в среднем за день от 10 до 15 человек. Помимо дежурств на переписном участке в ее обязанности входит контроль за работой шести переписчиков, которые ходят по домам. Всего за время переписи-2021 они должны обойти 250 квартир в Московском районе Казани. О своей работе переписчики отчитываются контролеру каждый вечер. В настоящее время они обошли примерно 80% квартир. Если кого-то не застали дома, то ходят повторно. К 14 ноября как раз успеют обойти всех, отметила Кутузова. Роза Загировна работает контролером переписи по совместительству. Ее основное место работы – гимназия №94, где она трудится заместителем директора. Однако полученные за годы работы в школе коммуникативные навыки здесь очень пригодились.

«На участок приходят пенсионеры не только для того, чтобы переписаться, но и чтобы просто поговорить. Пожилым людям не хватает общения. Все посетители очень вежливы, никогда не грубят. Пожилые люди не могут самостоятельно пройти перепись на планшете, и я помогаю им сделать это», – отметила Кутузова.

Она говорит, что участники переписи старшего поколения «приходят на участок осознанно». Поэтому каких-либо внештатных ситуаций в ходе работы не возникало. Здесь соблюдаются необходимые меры защиты. Контролеры и переписчики заранее прошли вакцинацию. Кроме того, они регулярно сдают ПЦР-тесты на Covid-19. Сотрудники ВПН-2021 общаются с людьми в защитных масках и на безопасном расстоянии. Посетители участка могут воспользоваться антисептиком. Напоследок Роза Загировна отметила, что работа контролера в целом ей понравилась. Поэтому в следующую перепись при возможности она с удовольствием вернется к этой практике.

В отличие от первого переписного участка нагрузка на переписчика в МФЦ в разы выше Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Супруг-инвалид хочет чувствовать себя членом общества»

Далее корреспондент ИА «Татар-информ» отправилась на переписной участок в МФЦ по адресу ул. Гагарина, 103. В офисе «Мои документы» утром было достаточно душно из-за большого числа посетителей. Стол стационарного переписчика Натальи Мирошкиной удалось найти сразу, он находится в самой глубине зала. Узнать сотрудника ВПН-2021 было достаточно просто по синему жилету с символикой, фирменной сумке, планшету и бейджу. В отличие от первого переписного участка нагрузка на переписчика здесь в разы выше.

«Иногда за день перепись проходит 50 человек, иногда 30, но сегодня пока было только пять человек. Я сама хожу по залу, приглашаю людей, но многие говорят, что уже прошли перепись дистанционно», – сообщила переписчица.

Собеседница ИА «Татар-информ» пояснила, что к ней приходят переписываться в основном люди зрелого возраста. Молодые люди делают это самостоятельно на Госуслугах, а на участок идут для того, чтобы сфотографироваться на фоне баннера в надежде получить конкурсный приз – айфон.

Наталья Мирошкина за время ВПН-2021 переписала на участке около 700 человек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Особенно активны люди старше 70-80 лет. Это люди советской закалки, ответственные и обязательные. Они все интеллигентные, охотно делятся своими мыслями о жизни, отвечают на вопросы переписи, а после этого не спешат уходить. Мне приятно общаться с ними. Всего за время переписи мною переписано на участке около 700 человек. Считаю, что это очень хорошая цифра», – отметила Наталья Мирошкина.

Она трудится на участке каждый день с 8 утра до 17 часов вечера, за исключением одного выходного в неделю. Из-за постоянного наплыва посетителей в офисе «Мои документы» работать действительно сложно. Люди постоянно подходят к столу переписчика и задают разные вопросы о работе МФЦ, не имеющие отношения к переписи. Однако и сюда приходят некоторые казанцы целенаправленно, чтобы ответить на вопросы ВПН-2021.

«Я законопослушный человек, воспитанная в советское время. Мой супруг – инвалид, он лежит дома и ждет переписчика. Ему тоже хочется чувствовать себя членом общества, самостоятельно ответить на вопросы. Хочу пригласить переписчика на дом», – сообщила пришедшая на участок Хафиза Ахметгараева.

Пожилая женщина считает, что по итогам переписи в нашей стране, с учетом проживающего в ней народа, увеличится количество детсадов и школ, появятся новые меры соцподдержки. Жительница Ново-Савиновского района Казани отметила, что родилась и выросла в Баку. Вышла замуж и вместе с супругом-военным переехала в Татарстан. Ей приятно жить в многонациональном и дружном регионе, где в автобусе можно услышать русскую, татарскую, азербайджанскую и другую речь.

Для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2021 в Татарстане задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи. Перепись завершится 14 ноября. Предварительные результаты общероссийской акции будут подведены в марте-апреле 2022 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в четвертом квартале следующего года. Полученные данные позволят в дальнейшем формировать государственные программы в различных сферах общественной жизни страны.