В Санкт-Петербурге обсудили участие татар во Всероссийской переписи населения

В интерактивном музее татарской культуры и быта при Доме Дружбы Ленинградской области состоялась встреча актива татарских общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Участники собрания обсудили пути сохранения национальных языков, были подведены предварительные итоги работы общественных объединений региона в 2021 году.

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин поблагодарил участников встречи за активное участие и распространение информации по Всероссийской переписи населения и отметил, что несмотря на ограничения, работа с татарской общественностью проходит на постоянной основе, в разных форматах, в том числе через информационные ресурсы.

Председатель татарского культурного общества «Файда» Айрат Маннанов рассказал о деятельности общественной организации в текущем году, о фестивалях и концертах, в которых принял участие ансамбль «Файда». Также, он поделился дальнейшими планами по развитию общества и созданию молодежного крыла.

Журналист портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Piter.tatar» и Всероссийского конгресса этножурналистов «Культура мира», бизнес-консультант Катифа Гайнетдинова представила участникам структуру III Петербургского татарского медиафорума, который пройдет 21 ноября, рассказала о направлениях, на которые будут разделена работа медиафорума и пригласила собравшихся активно принять участие в мероприятии.

Директор экомаркета «Татарский дворик» Булат Шафигуллин рассказал о дальнейших перспективах развития проекта, организацию совместных благотворительных проектов, направленных на поддержку ветеранов, блокадников и нуждающихся граждан. Кроме того, он поделился планами по расширению данного проекта в городе и области, привлечению новых поставщиков, сотрудничества с торговыми сетями региона.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель РФ может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам. Подобные встречи полезны для представителей татарской общественности региона, так как позволяют обсудить актуальные проблемы и поделиться опытом работы.

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