Татары г.Янгиюль представлены на мероприятии в г.Пскент

7 ноября 2021 года по инициативе Хокимията Ташкентской области на ипподроме в Пскентском районе проводились конные состязания «Улак». Участвовали все городские и районные конные клубы, в том числе гости из соседних республик.

В рамках мероприятия состоялась презентация национальных культурных центров Ташкентской области. Татар г.Янгиюля представили председатель Правления Татарского общественно культурного центра (ТОКЦ) Янгиюльского района Ташкентской области Гатауллина А.А., а также активисты молодежного крыла «Алтын Мирас» Гильманова Н. и Мадмусаева А.

На ипподроме собрались тысячи зрителей со всех районов Ташкентской области и регионов республики. Перед скачками было организованно театрализованное выступление артистов и самодеятельных коллективов Ташкентской области.

На территории ипподрома установлены юрты для представителей национальных культурных центров области. Все посетители татарской юрты имели возможность ознакомиться и узнать информацию о деятельности центра, языке, традициях, национальной одежде и культуре татарского народа. Активисты центра читали стихи на татарском языке. Всех посетителей угощали национальными блюдами.

По окончанию мероприятия были объявлены победители скачек, получившие ценные призы от руководства Ташкентской области.

Председатель ТОКЦ

Янгиюльского района

Гатауллина А.А.