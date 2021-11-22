Гастроли Татарского государственного театра кукол «Экият» прошли в Хабаровске

Что удивительно, но лица у взрослых удивительным образом молодели. А глаза! Выдели бы вы эти глаза, они становились удивительно детскими, лучистыми. Радости в них было не меньше, чем в глазах детей, а то и внуков, которых они привели на спектакль «Су анасы» или по-русски «Водяная» Татарского государственного театра кукол «Экият».

Для Хабаровска это было особое событие. Наверное, и старожилы не помнят такого, чтобы татарский язык вышел за рамки семей и зазвучал в общественном пространстве. И это был не просто доклад или речь, это была инсценировка по сказке великого татарского поэта Габдуллы Тукая Татарского государственного театра кукол «Экият».

Мальчик Байбулат, увидев на мосту Су анасы –хозяйку воды, и оставленную ею золотой гребень, не удержался соблазна и забрал гребень. Су анасы пришла в деревню, нашла дом, в которой жил мальчик. Хозяйка воды, получив обратно свой гребень, наказала воришку. У него отнялась рука. Когда Байбулат, признав свою ошибку, попросил прощения, он выздоравел.

Настолько яркий был спектакль, настолько хороши были и куклы, и актеры, что, даже не зная языка, все было понятно. Красочное действо, словно было пропитано доброй магией. Там не было гаджетов и современных технологий. Но не в этом ли заключается высший пилотаж в театре, создать захватывающее яркой пространство, рассказать историю так, чтобы даже зрители, не знающие языка, все поняли, очарованные волшебной сценической вязью?

Татарский государственный театр кукол «Экият»