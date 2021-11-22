Казани присвоен статус Молодежной столицы исламского мира в 2022 году

Казань в 2022 году получит статус «Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества». Соответствующее решение было принято вчера, 19 ноября, на заседании правления Молодёжного форума Организации исламского сотрудничества.

Об этом на республиканском совещании в Кабинете Министров Республики Татарстан объявил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Получению статуса Молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодёжные международные мероприятия», – сказал Рустам Минниханов.

В разные годы «Молодёжной столицей ОИС» становились такие города, как Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и Дакка (Бангладеш).

Рустам Минниханов поручил Министерству по делам молодёжи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.

Вчера вечером, в ходе заседания правления Молодёжного форума Организации исламского сотрудничества, президент форума Таха Айхан отметил: «Впервые мы приняли решение присвоить статус молодёжной столицы исламского мира городу вне географии ОИС. Но этому есть несколько причин. Во-первых, Казань — сам по себе город с мировым именем, с богатой историей и молодёжным лицом. Город, в котором проживает много мусульманской молодёжи. Во-вторых, это самая северная точка исламского мира. В-третьих, Татарстан — один из самых активных членов Молодёжного форума ОИС, начиная с 2012 года. Кроме того, 2022 год — это год 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией — знаковый год для всей России. Уверен, что Татарстан и Казань справятся на отлично со всеми поставленными задачами и следующий год для нашей организации откроет новые горизонты».

Присвоение статуса молодежной столицы российскому городу стало важным событием и на федеральном уровне – с прошлого года действует Федеральный проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Организация исламского сотрудничества». Он был создан по инициативе Росмолодежи и Правительства Татарстана при поддержке МИД России.

«Взаимодействие на международном уровне – это всегда про расширение как географических границ, так и возможностей для самореализации нашей молодёжи. Присвоение Казани статуса молодежной столицы исламского мира – это знаковое событие в масштабах всей страны и возможность новых деловых контактов с 57 странами, входящими в состав ОИС, обмена лучшими мировыми практиками реализации молодежной политики. Поздравляю Татарстан и нашу страну с победой!», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

«Голос молодёжи Татарстана на протяжении многих лет звучит на пространстве ОИС. На базе Дома «Сэлэт» с 2012 года функционирует Международный молодежных клуб ОИС, где регулярно проходят культурные и образовательные мероприятия, организованные совместно с Академией молодежной дипломатии. Представители Республики Татарстан ежегодно участвуют в международных программах, которые организуются Молодёжными форумом Организации исламского сотрудничества. Традиционно в Казани проходят такие масштабные проекты, как форум молодых предпринимателей стран ОИС и Международный форум молодых дипломатов стран ОИС», – резюмировал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Напомним, с 28 по 30 сентября 2021 года состоялся первый визит инспекционной делегации во главе с Президентом Молодежного форума ОИС, господином Тахой Айханом, в Казань, в рамках которого был изучен социально-культурный, спортивный, туристический, инвестиционный, молодежный потенциал Республики Татарстан. В рамках инспекционного визита 30 сентября 2021 года руководство Молодёжного форума ОИС встретилось с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым, где был вручен сертификат о том, что Казань стала кандидатом-финалистом в конкурсе на присвоение статуса Молодежной столицы-2022.

В рамках получения данного статуса в 2022 году в г. Казани планируется проведение ряда международных мероприятий, таких как Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный Фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и многих других. Министерство по делам молодежи выступает ключевым партнером молодежной столицы.

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