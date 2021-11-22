В Москве почтили память Сары Садыковой

В Москве при поддержке Полпредства Татарстана прошел концерт, посвященный ее памяти. Артисты Татарстана, именитые и совсем молодые, на сцене Татарского культурного центра столицы, на которой когда-то выступала и сама Сара Садыкова, исполнили известные песни на ее музыку.

Руководителем творческой группы стала дочь Сары Садыковой – Альфия Газизовна Айдарская. Несмотря на возраст, а ей 96 лет, именно она – основной организатор концерта.

Вечер открыли заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин и председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Эмиль Венерович вручил памятный знак, изготовленный по заказу Полпредства к 135-летию Г.Тукая, Альфие Газизовне Айдарской и заслуженным артистам Татарстана – Айгуль Бариевой и Айдару Габдинову.

Памятный вечер посетила и Чулпан Мусеевна Залилова, дочь Мусы Джалиля. Когда-то дружили их родители, сейчас долгая дружба связывает их.

Газиз Айдарский познакомился с Мусой Джалилем в Москве в редакции татарской газеты.

Оба часто посещали и работали в здании на Малом Татарском переулке, где в 1924 году Айдарский организовал татарскую труппу. В дальнейшем стал главным режиссером и художественным руководителем первого Московского татарского театра. Там выступала и его Сара.

«Большое спасибо москвичам. Ведь в свое время именно они открыли всем зрителям певицу Сару Садыкову. Москва стала ее университетом», – говорит Альфия Газизовна.

Когда 30 октября 1933 года Айдарский скончался от туберкулеза, некролог написал его друг Муса.

За свою творческую деятельность Сара Гарифовна Садыкова (1906-1986) написала около 400 песен, музыку к 30 спектаклям, множество инструментальных произведений.

Отметим, что Альфия Айдарская регулярно проводит в Татарском культурном центре Москвы концерты памяти своих родителей.

В Москве Газиз Айдарский и Сара Садыкова жили тоже в районе Замоскворечье, на улице Большая Татарская.

Сара Гарифовна внесла большой вклад в становление татарской оперы. Она является продолжателем музыкальных традиций Салиха Сайдашева и основоположником стиля танго, фокстрота в песенной истории татарской музыки.

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