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Данис Шакиров принял участие в III Санкт-Петербургском татарском медиафоруме

Данис Шакиров принял участие в III Санкт-Петербургском татарском медиафоруме

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.11.2021 0 7

Сегодня, 21 ноября, портал Питер.татар и Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области осенью провели Медиафорум, объединяя представителей татарского медиа сообщества, и для 2021 года ключевой повесткой обсуждения стал вопрос – Как развиваться частным татарским платформам коммуникаций?

Медиафорум #PTMF состоялся  при информационной поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Всемирного конгресса татар на платформе ZOOM, с прямой трансляцией через YouTube-канал портала Piter.tatar.

Гостей онлайн-встречи, от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар поприветствовал  Руководитель Исполнительного комитета ВКТ Данис Шакиров.

Также с приветственными словами к участникам и слушателям Медиафорума обратились  Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»  Айдар Салимгараев, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, главный редактор и автор проекта Питер.татар Равиль Закиров и др. Также в качестве эксперта выступила Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

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