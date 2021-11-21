Данис Шакиров принял участие в III Санкт-Петербургском татарском медиафоруме

Сегодня, 21 ноября, портал Питер.татар и Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области осенью провели Медиафорум, объединяя представителей татарского медиа сообщества, и для 2021 года ключевой повесткой обсуждения стал вопрос – Как развиваться частным татарским платформам коммуникаций?

Медиафорум #PTMF состоялся при информационной поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Всемирного конгресса татар на платформе ZOOM, с прямой трансляцией через YouTube-канал портала Piter.tatar.

Гостей онлайн-встречи, от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар поприветствовал Руководитель Исполнительного комитета ВКТ Данис Шакиров.

Также с приветственными словами к участникам и слушателям Медиафорума обратились Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, главный редактор и автор проекта Питер.татар Равиль Закиров и др. Также в качестве эксперта выступила Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.