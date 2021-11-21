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Завершено благоустройство мечети «Кяшшаф и Зулейха»

Завершено благоустройство мечети «Кяшшаф и Зулейха»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.11.2021 0 5

В начале ноября 2021 года в мечети «Кяшшаф и Зулейха» села Средняя Елюзань Городищенского района завершился капитальный ремонт внутри здания.

По словам имама Ислям-хазрата Кулахметова, в конце августа текущего года было принято решение о капитальном ремонте внутри мечети. Само здание было построено 25 лет назад и с тех пор никаких ремонтных работ не было сделано.

Местная мусульманская организация объявила сбор средств и всеобщими усилиями односельчан была собрана необходимая сумма.

Одновременно работали три бригады и за два месяца внутренняя часть здания была полностью реконструирована.

Духовное управление мусульман Пензенской области искренне благодарит всех, кто принимал участие в богоугодном деле.

dumpo.ru

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