Гастроли Уфимского татарского театра «Нур» в Казань переносятся на осень

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией казанские гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур» с 24 по 27 февраля переносятся на осень. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Казанские зрители смогут посмотреть спектакли театра «Нур» в ноябре. Согласно новому гастрольному графику, будут показаны спектакли:
10 ноября — «Фатима»,
11 ноября — «Там, где сбываются мечты»,
12 ноября — «Однажды в городе»,
13 ноября — «Галиябану»,
11–12 ноября — «Не смейтесь, я умираю».
«Купленные билеты остаются действительными, — уточнили в театре. — Администрация театра приносит свои извинения за доставленные неудобства».
Напомним, осенью в связи с эпидемиологической ситуацией отменились гастроли Татарского драматического театра им. Камала в Уфу.