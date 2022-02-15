Гастроли Уфимского татарского театра «Нур» в Казань переносятся на осень

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией казанские гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур» с 24 по 27 февраля переносятся на осень. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Казанские зрители смогут посмотреть спектакли театра «Нур» в ноябре. Согласно новому гастрольному графику, будут показаны спектакли:

10 ноября — «Фатима»,

11 ноября — «Там, где сбываются мечты»,

12 ноября — «Однажды в городе»,

13 ноября — «Галиябану»,

11–12 ноября — «Не смейтесь, я умираю».

«Купленные билеты остаются действительными, — уточнили в театре. — Администрация театра приносит свои извинения за доставленные неудобства».

Напомним, осенью в связи с эпидемиологической ситуацией отменились гастроли Татарского драматического театра им. Камала в Уфу.