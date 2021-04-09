Делегация предпринимателей под руководством Председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Туктарова Ж.З. представили Пензенскую область на IX Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел. Организатором выступил Всемирный конгресс татар.

В мероприятии приняли участие около 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан.

Трехдневная программа схода включала работу дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурную программу, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Торжественное открытие схода прошло 31 марта в Академии Наук РТ.

Предприниматели поработали на следующих дискуссионных площадках:

1. “Настоящее и будущее татарского села”;

2. “Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)”;

3. “Здоровая пища – здоровая нация”;

4. “Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в сельскохозяйственных поселениях”;

5. “Цифровизация АПК: новые возможности”.

Во второй день участники схода посетили Тукаевский муниципальный район РТ, здесь их ознакомили с татарскими селами с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности. Для предпринимателей была предусмотрена и культурная программа. Гости посетили Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, где посмотрели торжественное мероприятие, посвященное 10-летию газеты «Татарлар».

2 апреля, в ГТРК «Корстон» состоялось Пленарное заседание схода с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, также здесь была организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

В ходе заседания члена пензенской делегации Гурдина Рушана Рифатовича, главу администрации Среднеелюзанского сельсовета, наградили медалью «100 лет образования ТАССР».

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