Делегация предпринимателей под руководством Председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Туктарова Ж.З. представили Пензенскую область на IX Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел. Организатором выступил Всемирный конгресс татар.
В мероприятии приняли участие около 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан.
Трехдневная программа схода включала работу дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурную программу, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.
Торжественное открытие схода прошло 31 марта в Академии Наук РТ.
Предприниматели поработали на следующих дискуссионных площадках:
1. “Настоящее и будущее татарского села”;
2. “Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)”;
3. “Здоровая пища – здоровая нация”;
4. “Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в сельскохозяйственных поселениях”;
5. “Цифровизация АПК: новые возможности”.
Во второй день участники схода посетили Тукаевский муниципальный район РТ, здесь их ознакомили с татарскими селами с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности. Для предпринимателей была предусмотрена и культурная программа. Гости посетили Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, где посмотрели торжественное мероприятие, посвященное 10-летию газеты «Татарлар».
2 апреля, в ГТРК «Корстон» состоялось Пленарное заседание схода с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, также здесь была организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.
В ходе заседания члена пензенской делегации Гурдина Рушана Рифатовича, главу администрации Среднеелюзанского сельсовета, наградили медалью «100 лет образования ТАССР».