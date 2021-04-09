Учитель Чикчинской средней школы имени Х.Х. Якина награждена государственной наградой Российской Федерации

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПУТИНА В.В. от 29 марта 2021 г. учитель Чикчинской средней школы имени Х.Х. Якина ГУЗАЛИЯ ХАЛИЛОВНА МУЛЛАЧАНОВА за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу награждена государственной наградой Российской Федерации – почетным званием «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Гузалия Халиловна Муллачанова окончила Ембаевскую среднюю школу Тюменского района Тюменской области. Высшее образование получила на факультете татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета. В Казани защитила диссертацию под руководством доктора филологических наук, профессора, ныне академика АН РТ Дании Фатиховны Загидуллиной по теме «Художественный мир татарской поэзии Сибирского региона (1990–2005 гг.)»

Кандидат филологических наук Г.Х. Муллачанова работает в Чикчинской средней школе имени Х.Х. Якина около 30 лет, имеет высокую научно-теоретическую и методическую подготовку, свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения и воспитания, владеет технологиями проблемного обучения и проектной деятельности.

Более десяти лет Гузалия Халиловна возглавляет работу с одаренными детьми школы, активно ведет кружок «Юный корреспондент», основала школьную газету «Школа.RU», ее воспитанники имеют публикации в районной газете «Красное знамя». Ученики Гузалии Халиловны являются ежегодными победителями региональных и межрегиональных олимпиад по татарскому языку и литературе.

Гузалия Халиловна уделяет большое внимание развитию детской одарённости и во внеклассной работе. Трижды Гузалия Халиловна становилась победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Тюменской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Гузалия Халиловна четверть века является руководителем районного методического объединения учителей родного (татарского) языка и литературы. Опыт своей работы Гузалия Халиловна обобщает на научно-практических конференциях и семинарах. С 2011 года является членом экспертного совета Тюменского муниципального района по инновациям в сфере образования, активно участвует в работе Совета, проводит экспертизу инновационного опыта, оказывает методическую помощь образовательным организациям Тюменского района при разработке инновационных проектов.

Г.Х. Муллачанова тесно сотрудничает с институтом тюркологии Тюменского государственного университета, с ТОГИРРО, с областной татарской газетой «Янарыш» («Возрождение»). Гузалия Халиловна ежегодно принимает участие в областных и межрегиональных научно-практических конференциях по вопросам этнокультурного образования. Она имеет десятки публикаций областного и регионального масштаба. Разработанная Гузалией Халиловной программа «Татарское устное народное творчество» стала лучшей в областном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая инновационная разработка года». Педагог Муллачанова Г.Х. участвовала в конкурсе «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский», который проходил в Федеральном институте развития образования г. Москвы, и победила в номинации «Учитель учителей», стала обладательницей специального приза депутата Государственной Думы РФ Ильдара Ирековича Гильмутдинова.

Учителя, наставника, общественного деятеля Г.Х. Муллачанову уважают в коллективе и на селе. Бывший директор школы Адип Хакимович Гарифханов опубликовал о ней очерк «Настоящий учитель» и включил в свой сборник «Люди земли тюменской». Являясь депутатом Чикчинского МО, Гузалия Халиловна инициировала вопрос об увековечении памяти более 20 выдающихся деятелей татарской культуры в названиях улиц села Чикча, Есаулы (Талмы), Якуши (Явызбы), Криводаново. Теперь здесь есть улицы имени Диляры Тумашевой, Хади Такташа, Мусы Джалиля, Сары Садыковой, Баки Урманче и др.

Поздравляем Гузалию Халиловну Муллачанову с высокой наградой, желаем крепкого здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в педагогическом труде.

Ханиса Алишина