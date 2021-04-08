Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин посетил интерактивный музей татарской культуры и быта

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин посетил интерактивный музей татарской культуры и быта в Доме дружбы Ленинградской области, который 3 года назад открыл свои двери для посетителей.

Основным инициатором создания музея был председатель Ассоциации деятелей культуры и искусства “Питер буйлары” Рустам Хучашев, который скоропостижно ушел из жизни в прошлом году.

В коллекции интерактивного музея татарской культуры представлены предметы культуры, искусства, привезенные из Татарстана: предметы быта: печь, воссозданная по примеру печи в татарской избе (XXI век), полотенца с узорами (XVIII век), сундук с узором (XX век), сундук с металлическим орнаментом (XX век), деревянная прялка (XIX век), люлька с мешковиной (конец XVIII – начало XIX века), коромысло (XIX век), коса (XIX век), утюг из чугуна (XIX век), керосиновая лампа (XX век), часы из татарской избы (XVIII век); картины и музыкальные инструменты и мн.др. Рустаму Хучашеву и его команде удалось воссоздать в помещении музея атмосферу традиционного татарского дома.

Все экспонаты — предметы быта, элементы традиционного национального костюма, музыкальные инструменты – переданы в дар представителями татарской общественности региона. В настоящее время музею присвоено имя Рустама Хучашева.

Его друзья и соратники продолжают деятельность Ассоциации «Питер буйлары», делового клуба «Файда» и интерактивного музея. Проводят концерты, татарские дискотеки, работу с молодежью и другие национально-культурные мероприятия. Неоднократно музей посещали различные делегации из Республики Татарстан.

На площадке музея Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с директором Дома дружбы Ленинградской области Владимиром Михайленко и давним партнером Рустама Хучашева – председателем региональной общественной организации татарской культуры Ленинградской области “Татарское культурное общество “Файда” Айратом Маннановым, где обсудили текущие рабочие вопросы деятельности музея и наполнение его новыми экспонатами, наметили планы реализации совместных проектов.

В завершение встречи Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин передал музею экспонат, который хранит светлую память о Рустаме Хучашеве.

Пару лет назад, Ренат Валиуллин увлекся самообучением игры на гармошке – протяжная мелодия, исполняемая на гармони, не оставляла его равнодушным. Узнав про это, председатель Ассоциации “Питер буйлары” Рустам Хучашев подарил ему уникальный инструмент, семейную реликвию – гармонь, которая несколько поколений передавалась потомкам в его семье.

И в торжественной обстановке, Ренат Валиуллин передал уникальный семейный музыкальный инструмент музею, который назван в честь многолетнего обладателя этой гармони.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области