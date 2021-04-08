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Данис Шакиров провел совещание по подготовке курсов, посвященных организации праздника Сабантуй

Данис Шакиров провел совещание по подготовке курсов, посвященных организации праздника Сабантуй

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 08.04.2021 0 7

Сегодня, 8 апреля, руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров провел совещание по организации курсов, посвященных организации национального праздника Сабантуй.  В совещании также приняла участие руководитель “Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан” Алсу Мифтахова.

Курс “Методика и технология организации и проведения народного праздника Сабантуй” будет организован в онлайн и оффлайн форматах. Обучение пройдет с 26 по 29 апреля. В качестве слушателей курса приглашаются режиссеры-организаторы праздника “Сабантуй” в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья.  По окончанию обучения будет выдаваться сертификат о прохождении программы.

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