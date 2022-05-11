Государственный ансамбль песни и танца РТ отправится в гастрольный тур с программой “По следам Булгарии”

В рамках празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией с 13 по 18 мая Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан отправится в гастрольный тур с концертной программой “По следам Булгарии” по городам: Астрахань, Волгоград, Самара.

Гастроли реализуются благодаря Министерству культуры Республики Татарстан, Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации и Роконцерту.

Концертная программа «ПО СЛЕДАМ БУЛГАРИИ», посвященная 1100- летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

Основу концерта составляют настоящие шедевры татарской культуры – номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни. Оркестр и хор ансамбля познакомят зрителей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен. Музыкальную часть дополнят татарские танцы – сочные жанровые картинки, полные теплоты.

Во втором отделении концерта зритель увидит музыкально-хореографический спектакль «Туй» («Свадьба»), основанный на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар начала XX столетия. Который с успехом был представлен, как в Казани, так и в Москве, Владимире, Чебоксарах, Перми, Свердловске, Тюмени и других российских городах.

13 мая 2022 года в 19.00 – г. Астрахань, МБУК «Астраханский дворец культуры «Аркадия»

16 мая 2022 года в 19.00 – г. Волгоград, ФГБУ «Дом офицеров Волгоградского гарнизона» Минобороны России

18 мая 2022 года в 19.00 – г. Самара, Дворец культуры Металлург

mincult.tatarstan.ru