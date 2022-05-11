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Соотечественники с Ростова-на-Дону почтили память жертв фашизма в Змиевской балке

Соотечественники с Ростова-на-Дону почтили память жертв фашизма в Змиевской балке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 11.05.2022 0 3

в Ростове-на-Дону в предверии 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной Войне почтили память жертв фашизма в Змиевской балке:

  • РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар»;
  • Войсковая часть 62829 посёлка Рассвет (Командир части полковник Белянин Сергей Александрович);
  • Ростовский институт  Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России);
  • Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации;
  • ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №7.

Делегаты приняли участие в торжественном возложении цветов в Мемориальном комплексе Змиёвская балка, где в августе 1942 были массово казнены жители г.Ростова-на-Дону, советские военнопленные, участники антифашистского подполья, тяжелобольные пациенты больниц. Участники, встретившись у траурного зала, прошли по Аллее скорби к чаше Вечного огня и возложили цветы. От Площади памяти, возвышающийся над днищем балки и являющейся могилой десятков тысяч жертв посетили музей, где была проведена познавательная экскурсия о трагических событиях в жизни нашего города и всей Страны, за что особая благодарность сотрудникам мемориального комплекса «Змиевская балка».

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