Соотечественники с Ростова-на-Дону почтили память жертв фашизма в Змиевской балке

в Ростове-на-Дону в предверии 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной Войне почтили память жертв фашизма в Змиевской балке:

РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар»;

Войсковая часть 62829 посёлка Рассвет (Командир части полковник Белянин Сергей Александрович);

Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России);

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации;

ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №7.

Делегаты приняли участие в торжественном возложении цветов в Мемориальном комплексе Змиёвская балка, где в августе 1942 были массово казнены жители г.Ростова-на-Дону, советские военнопленные, участники антифашистского подполья, тяжелобольные пациенты больниц. Участники, встретившись у траурного зала, прошли по Аллее скорби к чаше Вечного огня и возложили цветы. От Площади памяти, возвышающийся над днищем балки и являющейся могилой десятков тысяч жертв посетили музей, где была проведена познавательная экскурсия о трагических событиях в жизни нашего города и всей Страны, за что особая благодарность сотрудникам мемориального комплекса «Змиевская балка».