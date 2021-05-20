Григорий Родионов: “Движение «Ак калфак» оказывает большую поддержку в решении задач, стоящих перед татарским народом”

Сегодня в столице Татарстана начал работу VI Всемирный Форум татарских женщин. Одной из дискуссионных площадок Форума стал Литературный музей Г. Тукая. Здесь представительницы прекрасного пола в формате открытого микрофона поделились опытом работы организации мероприятий, направленных на сохранение татарского языка и традиций в местах компактного проживания татар.

Перед основными выступлениями участницам Форума была проведена увлекательная экскурсия по залам музея с разными экспозициями. Прижизненные издания и фотографии Г. Тукая, газеты и журналы, с редакциями которых поэт сотрудничал, личные вещи и документы людей из его окружения вызвали неподдельный восторг у всех гостей музея.

Вторая часть мероприятия включила встречу с лауреатами премии им. Г. Тукая, среди которых был Григорий Родионов (Гәрәй Рәхим), Набира Гиматдинова и Зиннур Мансуров. Выступая перед участницами Форума, спикеры подчеркивали огромную роль общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в сохранении исконных традиций татарского народа.

«Движение «Ак калфак» оказывает большую поддержку в решении задач, стоящих перед татарским народом, – сказал Григорий Родионов. – Не зря наш великий поэт Габдулла Тукай всегда возносил татарских женщин».

Одна из самых известных татарских писательниц современности, с премиями Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая, званием народного писателя РТ Набира Гиматдинова также поделилась интересным фактом из жизни Тукая. «Многие годы мы считали, что у поэта была лишь одна возлюбленная. Это Зайтуна. Однако, в ходе работы в петербургском архиве автор книг Роза Туфитуллова нашла еще одну даму сердца молодого Габдуллы. Как оказалось, перед самой смертью поэта к дверям больницы пришла девушка Гульсум Камалова», – сказала Набира ханум.

В заключении перед участницами Форума выступил писатель, Заслуженный работник культуры Татарской АССР Марат Амирханов, который рассказал о своих трудах, также посвященных Г. Тукаю.