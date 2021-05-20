Ильсияр Иксанова: “Из 325 писателей 222 – женщины”

Сегодня в Союзе писателей Республики Татарстан в рамках VI Всемирного форума татарских женщин состоялась дискуссионная площадка “Современная литература и общество”.

Участников форума поприветствовал председатель Союза писателей Татарстана, депутат Госсовета РТ Ркаиль Зайдулла. Среди выступавших были писатели Фаузия Байрамова, Ильсияр Иксанова, главный редактор журнала “Казан утлары” Рустам Галиуллин, начальник управления культуры Азнакаевского района Гульсина Хафизова.



В своем выступлении писательница, автор более 40 книг Фаузия Байрамова рассказала участницам, собравшимся со всего мира историю написания своей документальной книги “Ана”. Это произведение посвящено матери Чингиза Айтматова, нашей землячке Нагиме Габдулвалиевой-Айтматовой. Книга была издана в 2015 году в Казани при поддержке Всемирного конгресса татар. В 2018 году стараниями Фаузии Байрамовой книга вышла и на русском языке под названием “Татарская мать Чингиза Айтматова”. Так же писательница рассказала, что инициатором написания данной книги был бывший Председатель ВКТ (а ныне советник руководителя) Ринат Закиров. В 2014 году в честь 110-летия Нагимы Айтматовой писатели Ркаил Зайдулла и Фаузия Байрамова были командированы в Киргизию. В течение недели гости из Татарстана собирали материалы для будущих произведений. К слову, Ркаиль Зайдулла написал пьесу «Нагима».

Рустам Галиуллин подчеркнул, что в результате исследования был выявлен основной читатель журнала «Казан утлары»: это женщина и ей 45 лет. По словам главного редактора, на сегодняшний день у журнала более тысячи подписчиков за пределами Татарстана, большая часть которых из Башкортостана.

Выступление Гульсины Хафизовой было посвящено истории татарских сел Азнакаево. Руководитель управления культуры отметила, что собрана информация об истории 36 исчезнувших деревень и издано более 30 книг, посвященных истории татарских сел района. Стоит напомнить, что на сегодняшний день азнакаевцы могут служить примером в изучении истории района, деревень, выявления личностей, выходцев из этого региона. Этот благородный поступок инициировал сам глава района Марсель Шайдуллин.

Далее слово взяла заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксанова. Поэтесса поприветствовала участников форума своим стихотворением и отметила, что из 325 писателей, которые на сегодняшний день являются членами Союза, 222 женщины.

Булат Ибрагимов