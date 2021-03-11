Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Колючева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в связи с уходом из жизни Ильгиза Исмаиловича Колючева выразил соболезнования родным и близким усопшего, всей татарской общественности Самарской области.

«От Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Ильгиза Исмаиловича Колючева, конструктора космических ракет, кандидата технических наук, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, первого народного артиста Самарской области.

Это невосполнимая утрата для всего татарского сообщества Самарской области, для губернии в целом.

Ильгиз Исмаилович принадлежит к тем людям, которые на протяжении десятилетий определяли развитие космической промышленности. Поражает многогранность его личности. Он не только строил ракеты, но и был одним из организаторов ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» и в течение 50 лет бессменно руководил им. Выступления этого ансамбля с любовью принимали зрители не только сел и городов Самарской области, но и Поволжья, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Всю свою жизнь он ратовал за сохранение языка и культуры татарского народа. Вклад Ильгиза Исмаиловича в сохранение исторической памяти, традиций, культурного наследия татарского народа трудно переоценить.

Высочайший профессионализм, организаторский талант, ответственное отношение к делу снискали ему заслуженный авторитет, глубокое уважение зрителей, представителей национальных общественных объединений и органов власти.

Активная жизненная позиция, созидательная энергия, добросовестный многолетний труд и полная самоотдача Ильгиза Исмаиловича, направленные на консолидацию нашего общества, укрепление дружбы народов, являются достойным примером высочайшего профессионализма, беспредельной преданности делу.

Память об Ильгизе Исмаиловиче Колючеве, ярком, светлом человеке-патриоте, посвятившем свою жизнь самоотверженному труду на благо Самарской области и России, навсегда сохранится в наших сердцах».

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