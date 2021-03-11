Объединение «Хатлар йорты» выпустило серию татарских открыток о ХК «Ак Барс»

Объединение «Хатлар йорты» («Дом писем») представило новую коллекцию открыток на татарском языке, посвященную хоккейному клубу «Ак Барс».

Выпуск серии анонсировала руководитель объединения Энже Садыкова на своей странице в соцсети Instagram. «Эта коллекция раскрывает хоккей совсем с другой стороны — с помощью сильных татарских слов, которые могут понять все», — подчеркнула она.

По словам Садыковой, выпуск открыток приурочен к началу борьбы ХК «Ак Барс» за Кубок Гагарина. Казанская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.

«Эти поздравления станут отличным подарком для ваших друзей, близких, родных и болельщиков!» — добавила руководитель «Хатлар йорты».

На большинстве карточек запечатлены различные ситуации, возникающие на льду. Например, надпись «Көрәш» («Борьба») сопровождает снимок драки. А на открытке со словом «Ышаныч» («Вера») размещена фотография Президента РТ Рустама Минниханова в хоккейном шлеме. Надписи переведены не только на русский, но и на английский язык.

tatar-inform.ru