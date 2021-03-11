В НИБФ “Ярдэм” в этом году впервые стартовали курсы по проекту «Поддержим друг друга»

В реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» впервые в этом году стартовали двухнедельные реабилитационные курсы по социальному проекту «Поддержим друг друга». Целью данного проекта является социальная адаптация людей с ограниченными возможностями – инвалидов-колясочников, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с диагнозом ДЦП через проведение реабилитационных курсов.

В этом заезде – более 20-ти человек вместе с сопровождающими приехали из Казани, Бугульмы, Тюлячинского района РТ, Нижнего Новгорода, Уфы.

Проект не случайно называется «Поддержим друг друга», ведь доброта, искреннее участие и помощь близких, друзей, друг друга очень важна. Вместе, поддерживая друг друга, легче найти пути решения преодоления трудностей, стать активными, сильными и самостоятельными, и вот почему девизом проекта стали слова «Из капли доброты – океан возможностей».

Благодаря уникальной методике, разработанной руководителем проекта, директором реабилитационного центра Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Маликой Гельмутдиновой, полученные знания и умения значительно помогают облегчить жизнь инвалидов, способствуют выведению из депрессивного состояния, социальной интеграции, развитию творческой активности, укреплению физического и психологического здоровья, а главное – инвалиды выбираются из своего замкнутого пространства.

«Хотелось бы, чтобы эти две недели у вас прошли с пользой, чтобы мы с вами дружно учились, развивались, поддерживали друг друга, решали проблемы. Принимая участие в наших мероприятиях, вы можете почувствовать себя самостоятельными, активными», – обратилась ко всем реабилитантам директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

Мама реабилитантов Амира и Ильнура из Казани, сегодня выступая на собрании, посвященному открытию курсов, не скрывала радости за своих сыновей: «Мы приехали с сыновьями на реабилитационные курсы во второй раз. Каждый день мой сын Амир засыпал и просыпался с вопросами: «Когда мы поедем в «Ярдэм»? С прошлого заезда они обрели много друзей. Общение поддерживают и по сей день. Мне бы хотелось, чтобы мои дети были социализированы в жизни».

Курсы представляют собой комплексную реабилитацию, которая включает в себя физический, социально-бытовой, духовный, психологический, социально-культурный аспекты. Реабилитанты на протяжении двух недель посещают учебные занятия, обучаются компьютерной грамотности, навыкам самообслуживания, посещают музеи, театры, выставки, экскурсии, участвуют в спортивных состязаниях. Особое внимание уделяется физической реабилитации – для этого используются специальные технические средства, позволяющие улучшить состояние здоровья участников проекта.

dumrt.ru