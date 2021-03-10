Смысловые переводы Корана от ДУМ РТ – теперь в новом гаджете!

Сегодня, в 26-й день месяца раджаб (10 марта), муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину презентовали гаджет «Лампа, читающая Коран», которая успела снискать популярность у населения. Лампа, являющаяся одновременно предметом украшения интерьера, наряду с другими функциями позволяет изучать, слушать, понимать Куръан и его смыслы на разных языках. Тафсир дается на шести языках – арабском, узбекском, турецком, персидском, татарском и русском. Последние смысловые аудиопереводы были подготовлены ДУМ РТ и переданы производителям гаджета для включения в его программу.

Сувенир муфтию Камилю хазрату представили директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин, владелец бренда «Лампа, читающая Коран» и магазина «Амина» Булат Нигматзянов, имам мечети «Карадениз» села Калинино Высокогорского района Айбек хазрат Токтосопиев.

«Лампа, читающая Коран» является полезным пособием по прослушиванию, изучению и запоминанию Корана и его смысловых переводов. С помощью пульта или мобильного приложения на телефоне можно не только полностью прослушать чтение Корана в исполнении 18 хафизов на арабском языке, но и ознакомиться с его смысловыми переводами. Аудиопереводы на татарском и русском языках записаны на основе изданий «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и «Кялам Шариф. Перевод смыслов» от ДУМ РТ. Тексты смысловых переводов на татарском языке читает диктор Ильдар Киямов, а на русском – имам мечети «Карадениз» села Калинино Высокогорского района Айбек Токтосопиев.

Лампа предоставляет большие возможности и для тех, кто учится читать намаз: в ее программе – азан на арабском языке, суры из такбира, разъяснения о порядке совершения молитвы, арабский алфавит (правило Нурании), основы запоминания Куръана. Также лампа читает книги “Сахих Бухари”, “Муслим”, аудиоверсию книги имама Навави “Сорок хадисов”, сборник молитв “Хиснул-Муслим”.

Лампу можно использовать как ночник или таймер с помощью пульта. Инструкция по использованию гаджета «Лампа, читающая Коран» дается на русском языке.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил глубокую благодарность команде, работающей над реализацией идеи гаджета «Лампа, читающая Коран», за вклад в распространение в обществе истинных смыслов Ислама, и высоко оценил гаджет.

dumrt.ru