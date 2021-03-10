Обращение муфтия РТ в связи с наступлением ночи Ляйлят аль-Исра валь-Ми’радж

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.

Уважаемые братья и сестры!

Подходит к концу благословенный месяц Раджаб – предвестник священного Рамазана. И сегодня после захода солнца, в ночь с 26 на 27-е число Раджаба, мусульмане всего мира встретят Ночь Ми’радж. Так называется величайшее событие, которое произошло с Посланником Аллаха ﷺ и которое является доказательством того, что Аллах – Всесилен и способен совершить любое чудо.

Ми’радж – это вознесение Пророка ﷺ на небеса. Ми’раджу предшествовала Исра – перенесение Мухаммада ﷺ из Мекки в Иерусалим. Оба эти путешествия произошли в одну ночь, которая стала называться Ми’радж. Вера в Исру Пророка ﷺ является неотъемлемой частью вероубеждения каждого мусульманина.

Согласно мнению большинства ученых, ночное перенесение в Иерусалим и вознесение Посланника ﷺ были телесными, а не духовными. На небесах он встретился с пророками, видел Рай, Ад, Сидрат аль-Мунтаха, ангелов и другие невиданные вещи, как об этом рассказано в достоверных хадисах. Нет сомнений в том, что Ми’радж случился с Пророком ﷺ в награду от Аллаха – так Всевышний одарил Своего Любимца за долгие годы самозабвенного проповедования Ислама жителям Мекки, от которых он натерпелся обид, оскорблений и унижений. Вознеся Мухаммада ﷺ, Создатель сделал также три бесценных подарка и для нашей уммы. Это – пятикратный намаз, последние аяты суры «Аль-Бакара» и право заступничества Посланника ﷺ за мусульман в Судный день.

События Ми’раджа являются еще и источником большого количества полезных жизненных уроков и множества знаний и тайн о мироздании для последователей Посланника ﷺ. Например, Исра и Ми’радж стали утешением нашему пророку после больших и долгих печалей в его жизни, что напоминает нам: воистину, после каждой тяжести наступает облегчение! Также мусульмане узнали о таком великом счастье, как Рай, и таких бесценных подарках Всевышнего как намаз и заступничество Пророкаﷺ за свою умму.

Уважаемые единоверцы! Я призываю вас задуматься о настоящем счастье мусульман – крепком имане и вере во Всемогущего Аллаха, Его довольстве, знаниях, которые нам оставил Пророк ﷺ после великой ночи Ми’радж… Желаю каждому, кто проведет предстоящую ночь в молитвах, чтобы они были приняты Всевышним! Аминь.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

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