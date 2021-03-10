Cтартует проект «Татар егете-2021»

Региональный проект «Татар егете-2021» (далее-проект «Татар егете-2021») проводится в рамках Года родных языков и народного единства, является ежегодным проектом и направлен на поддержку творчески одаренной молодежи, возрождение и развитие национальных культурных традиций народов Республики Татарстан, воспитание гражданской и межнациональной солидарности, укрепление единства и духовного взаимообогащения народов Татарстана.

Организатором проекта является муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр «Шатлык» при поддержке Министерства молодёжи республики Татарстан и Управления по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

Проект «Татар егете-2021» состоит из следующих этапов:

I этап – заочный тур. Проводится с 22 февраля по 11 марта 2021 года. II этап – очный тур. Проводится 18 марта 2021 года в МАУ «Молодежный центр «Шатлык».

К участию приглашаются юноши со всех районов Татарстана в возрасте от 16 до 25 лет, владеющие татарским языком.

✍🏻Заявки на участие принимаются до 5 марта по электронной почте [email protected] с указанием в теме письма “Татар егете” и в автоматизированной информационной системе “АИС Молодёжь России”: https://myrosmol.ru/event/58476

Участники награждаются дипломом, победители — дипломом и призами.