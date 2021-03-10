В Казани состоится открытие выставки “Татарская традиционная культура Поволжья, Урала и Сибири…”

11 марта в 16:00 в КЦ «Московский» состоится открытие выставки «Татарская традиционная культура Поволжья, Урала и Сибири. По следам научных экспедиций ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ».

Выставка базируется на полевых материалах, собранных авторами во время комплексных научных экспедиций, осуществляемых Институтом с целью изучения духовной и материальной культуры татар в районах Татарстана и местах их компактного проживания в различных регионах Российской Федерации. Экспедиции, в которых принимают участие специалисты различных научных направлений – искусствоведы, фольклористы, музыковеды, диалектологи, лексикологи и др., – систематически проводятся с 2008 г. в рамках Программы сохранения национальной идентичности татарского народа. Эти исследования сегодня особенно актуальны, поскольку в современных условиях меняется традиционная картина мира и происходит постепенная утрата самобытных форм татарской народной культуры.

Здесь представлены фотографии, сделанные в ходе экспедиций разных лет сотрудниками отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства Натальей Владимировной Герасимовой и Людмилой Михайловной Шкляевой. На этих фотографиях зафиксированы панорамные виды селений, облик домов и отельные элементы их декора, убранство интерьеров, орудия труда, своеобразие национальных традиций. Жители запечатлены как в повседневной одежде, так в сохраненных и реконструированных ими народных костюмах. На снимках прослеживаются исторически сложившиеся общенациональные и локальные особенности жизнеустройства и народного декоративно-прикладного искусства этнографических групп татар Поволжья, Урала и Сибири.

Эти фотоматериалы имеют научную ценность как документы своей эпохи, они иллюстрируют статьи ученых в сборниках Института, издаваемых по результатам экспедиций. Кроме того, фотографии обладают и художественной ценностью, что подтверждается итогами фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа», лауреатами которого в 2018 году стали Н.В. Герасимова и Л.М. Шкляева.

На выставке также представлено искусство кукол произведениями двух мастериц. Альбина Самитовна Нурутдинова при изготовлении костюмов своих кукол использовала материалы, собранные Л.Н. Шкляевой в экспедициях по татарским деревням и селам Поволжья и Урала, что позволило ей реконструировать облик татарских костюмов разных областей. Валентина Петровна Максимова своих кукол одевает в народные костюмы кряшен – женские и девичьи, – опираясь на собственные исследования.

Экспозиция включает аутентичные образцы народного художественного творчества татар XIX–XXI веков – ткачества, вышивки, кружевоплетения и обработки металла из коллекции Раузы Рифкатовны Султановой, доктора искусствоведения, заведующей отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Выставка, отражая разнообразие форм традиционного жизнеустройства народа, способствует развитию интереса к духовному и материальному наследию предшествующих поколений, представлений о самобытной культуре татар, пробуждению национального самосознания.

mincult.tatarstan.ru