В Арском районе стартуют съемки нового татарстанского фильма

В селе Губурчак Арского района РТ 12 марта начнутся съемки нового татарстанского фильма «Мы — дети сорок первого года» по мотивам одноименной автобиографической повести лауреата Госпремии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая Мухаммета Магдеева. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал режиссер картины Амир Галиаскаров.

«Сама книга повествует о жизни подростков, которые учатся в педучилище. Несмотря на все ужасы войны, в ней много юмора, детской непосредственности. Это сложное переплетение мы постараемся передать в нашем фильме», — рассказал режиссер.

Собеседник агентства отметил, что особое внимание будет уделено теме безотцовщины, так как многие дети во время войны остались без одного из родителей.

«Мы нацелены на широкий прокат. И хотя сам фильм будет на татарском языке, планируем вмонтировать русские субтитры. Хотелось бы, чтобы у этой работы в дальнейшем была богатая фестивальная история», — поделился желаниями Галиаскаров.

Кинематографист пояснил, что съемки зимних сцен займут два дня, а остальные сцены будут сняты уже летом этого года.

Автором сценария киноленты стала Альфира Магдеева. Роль Мухаммета Магдеева примерит на себя актер казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Булат Гатауллин, а заслуженный артист РТ Ирек Хафизов исполнит роль директора училища. На роль Аркяши Пермякова утвержден Раис Ахметзакиров, а образ Нуруллы Гизатуллина воплотит Ильсаф Назипов. В работе задействованы студенты Казанского театрального училища.

Съемки фильма проходят при поддержке Министерства культуры РТ.

tatar-inform.ru