Сегодня, 10 марта 2021 года, в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев осмотрел объекты, задействованные в проведении Федерального Сабантуя – 2021. Так, председатель Нацсовета ВКТ посетил Соборную мечеть г. Нижневартовск, стадион “Центральный”, Дворец искусств. Кроме того, председателю Нацсовета провели экскурсию по набережной реки Обь.

Напомним, национальный татарский праздник – Федеральный Сабантуй – примет в нынешнем году г. Нижневартовск. Мероприятие состоится 19 июня.