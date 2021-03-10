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Василь Шайхразиев осмотрел объекты, задействованные в проведении Федерального Сабантуя – 2021

Василь Шайхразиев осмотрел объекты, задействованные в проведении Федерального Сабантуя – 2021

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.03.2021 0 14

Сегодня, 10 марта 2021 года, в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев осмотрел объекты, задействованные в проведении Федерального Сабантуя – 2021. Так, председатель Нацсовета ВКТ посетил Соборную мечеть г. Нижневартовск, стадион “Центральный”, Дворец искусств. Кроме того, председателю Нацсовета провели экскурсию по набережной реки Обь.

Напомним, национальный татарский праздник – Федеральный Сабантуй – примет в нынешнем году г. Нижневартовск. Мероприятие состоится 19 июня.

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