Председатель Нацсовета возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Нижневартовске

Сегодня Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля. Напомним, заместитель премьер-министра Татарстана, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Нижневартовске.

В 2007 году в городе увековечили память Мусы Джалиля. Инициатором возведения бюста из бронзы известному татарскому поэту стала общественная организация Центр “Мирас”, а автором монумента – член союза художников России Махмуд Гасимов. Воздвигнутый памятник – это не только дань уважения поэту, но еще и символ таких человеческих ценностей, как великий талант, любовь и верность Родине. На мраморных плитах памятника золотом горят слова клятвы Мусы Джалиля на татарском и русском языках:

И перед смертью никому в угоду

Не нарушу клятву свою.

Песнь свою я посвятил народу,

Жизнь свою народу отдаю.