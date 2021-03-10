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Председатель Нацсовета возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Нижневартовске

Председатель Нацсовета возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Нижневартовске

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.03.2021 0 13

Сегодня Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля. Напомним, заместитель премьер-министра Татарстана, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Нижневартовске.

В 2007 году в городе увековечили память Мусы Джалиля. Инициатором возведения бюста из бронзы известному татарскому поэту стала общественная организация Центр “Мирас”, а автором монумента – член союза художников России Махмуд Гасимов. Воздвигнутый памятник – это не только дань уважения поэту, но еще и символ таких человеческих ценностей, как великий талант, любовь и верность Родине. На мраморных плитах памятника золотом горят слова клятвы Мусы Джалиля на татарском и русском языках:

И перед смертью никому в угоду
Не нарушу клятву свою.
Песнь свою я посвятил народу,
Жизнь свою народу отдаю.

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